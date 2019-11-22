ЦИК направил возражения по поводу отчета ОБСЕ по парламентским выборам

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЦИК направил возражения по поводу отчета ОБСЕ по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва. Об этом сегодня журналистам сообщила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

ЦИК отреагировал на предварительный отчет, который обнародовали наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ. "Мы высказали свою позицию, направили возражения в Министерство иностранных дел", - сказала Лидия Ермошина.

Председатель ЦИК призналась, что расстроена, но призвала объективно оценить отчет. Она обратила внимание на большое количество зарегистрированных кандидатов, в том числе от оппозиционных партий, на то, сколько человек получило возможность для свободного выражения своих мнений, позиций через государственные СМИ, проведение митингов. "Эти цифры просто вдохновляющие и, по сути дела, опровергают все критические замечания по поводу того, что кампания в той или иной мере проходила несвободно", - подчеркнула она.-0-

Выборы в Беларуси находились под тотальным контролем наблюдателей - ЦИК Глава ЦИК Лидия Ермошина обратила внимание, что для наблюдения за выборами в Беларуси были аккредитованы 39 тыс. национальных и 1030 международных наблюдателей.