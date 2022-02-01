ЦИК стран СНГ уже получили приглашения наблюдать за референдумом в Беларуси

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЦИК стран СНГ уже получили приглашения поучаствовать в наблюдении за референдумом в Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко.

"ЦИК направил приглашения представителям ЦИК Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана. То есть стран СНГ, - рассказал Игорь Карпенко. - Как вы знаете, правом приглашать иностранных международных наблюдателей обладает Президент, Палата представителей, Совет Республики, Совет Министров и Министерство иностранных дел. Центральная комиссия тоже воспользовалась своим правом".

По его словам, ЦИК будет аккредитовывать наблюдателей на основании приглашения и анкеты на аккредитацию в качестве иностранного международного наблюдателя и выдаст соответствующее удостоверение.

Президент Беларуси 20 января подписал указ "О назначении республиканского референдума". Основной день голосования назначен на 27 февраля. Проголосовать за изменения и дополнения в Основной закон можно будет и досрочно: с 22 по 26 февраля включительно.-0-