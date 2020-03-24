Цуй Цимин: у коронавируса нет гражданства и с ним надо бороться сообща

24 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. У коронавируса нет гражданства и эпидемия не имеет границ, поэтому необходимы совместные усилия для борьбы с этим злом. Такую точку зрения выразил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Минске Цуй Цимин сегодня по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Эпидемия является общим врагом человечества и требует от международного сообщества совместного противостояния. Перед эпидемией все страны должны сплотиться и преодолеть временные трудности", - заявил дипломат.

Он рассказал о том, что с момента возникновения эпидемии Председатель КНР Си Цзиньпин уделял данной теме самое пристальное внимание: "Под руководством лидера китайский народ предпринял экстраординарные усилия, и ситуация с профилактикой и контролем эпидемии в Китае изменилась в лучшую сторону. На конец дня 23 марта в Китае выписались из больниц после выздоровления 73159 пациентов".

Цуй Цимин также отметил, что Китай прилагает колоссальные усилия для уменьшения влияния эпидемии на экономику. "КНР обладает устойчивой экономикой, большим внутренним спросом и сильной промышленной базой. Китай способен реализовать цели социально-экономического развития этого года", - резюмировал посол КНР в Беларуси.-0-