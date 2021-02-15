Цуй Цимин: ВНС - важная площадка для участия народа в политической жизни страны

15 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Всебелорусское народное собрание - важная площадка для участия белорусского народа в политической жизни страны. Такую точку зрения выразил экс-посол Китая в Беларуси, секретарь Партийного комитета Дипломатической академии КНР Цуй Цимин в своем обращении в адрес участников собрания, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве нашей страны в Пекине.

"В 2016 году мне, в то время руководителю китайского дипломатического представительства в Беларуси, посчастливилось оказаться в числе приглашенных на V Всебелорусское народное собрание и выступить с речью. То, что представители всех слоев белорусского общества собрались вместе, чтобы обсудить план развития страны, произвело на меня глубокое впечатление, - рассказал Цуй Цимин. - Я убежден в успешности и шестого собрания, которое укажет направление экономического и социального развития страны на ближайшие пять лет".

Цуй Цимин подчеркнул: "В настоящее время всестороннее стратегическое партнерство Китая и Беларуси, основанное на открытом и честном сотрудничестве‚ постоянно углубляется, дружба между двумя народами все больше укрепляется, в том числе в совместной борьбе с эпидемией. Не так давно между Председателем КНР Си Цзиньпином и Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко состоялся телефонный разговор, в ходе которого был намечен совместный план развития китайско-белорусских отношений. Мы готовы работать совместно с белорусской стороной для реализации договоренностей глав двух государств, улучшения взаимопонимания, углубления традиционной дружбы, укрепления взаимных обменов с тем, чтобы внести вклад в дальнейшее развитие китайско-белорусских отношений".

Дипломат рассказал: "За время работы послом Китая в Минске я установил глубокие дружеские отношения со многими белорусами, и я до сих пор часто вспоминаю незабываемые впечатления от пребывания в Беларуси. По случаю Китайского Нового года, самого важного традиционного праздника у нас, я хотел бы поздравить с праздником своих старых друзей и весь народ Беларуси".

Кроме того, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов также приветствовал проведение в Минске этого важного форума: "Впервые Всебелорусское народное собрание прошло в октябре 1996 года по инициативе Президента Беларуси Александра Лукашенко и с тех пор стало весомым фактором в жизни государства. Эта уникальная форма народного диалога позволяет определить основные направления развития страны, выработать стратегические цели и задачи. С удовлетворением отмечаю, что вынесенные на обсуждение участников собрания вопросы свидетельствуют о развернутом руководством страны масштабном общественном диалоге, готовности Беларуси к серьезным реформам, отвечающим всем современным тенденциям".-0-