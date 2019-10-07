Участник "Минского диалога": миру нужны общие системы безопасности

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миру нужны общие системы безопасности на базе Устава ООН и Хельсинкского договора. Такое мнение сегодня во время форума "Минского диалога" высказал директор департамента анализа и стратегических исследований Министерства иностранных дел Азербайджана Хусейн Хусейнов, передает корреспондент БЕЛТА.

Хусейн Хусейнов отметил, что реалии современных международных отношений показывают важность признания многосторонних систем и уважения международного права по взаимосвязанным угрозам и вызовам. "Нам нужны общие системы безопасности, базирующиеся на принципе Устава ООН, а также Хельсинкского договора. Нужно принимать решительные серьезные меры для решения потенциальных рисков, которые подрывают национальное единство и безопасность государств", - считает он.

"Мы сталкиваемся с периодом драматических изменений, - продолжил Хусейн Хусейнов. - Правила и ограничения периода холодной войны уже ушли, и сейчас государства и индивидуумы остались с разрушительным оружием и серьезными проблемами по созданию мира, который базировался бы на уважении права и толерантности друг к другу".

Форум "Минского диалога" на тему "Европейская безопасность: отойти от края пропасти" открылся сегодня в белорусской столице. Участниками двухдневного мероприятия стали действующие официальные лица высокого уровня, бывшие политики, имеющие опыт работы на международной арене, академические эксперты.

"Минский диалог" начал свою работу в качестве экспертной инициативы в начале 2015 года. Его миссия - предоставлять открытую площадку без геополитических разделительных линий для исследований и дискуссий о международных отношениях и безопасности в Восточной Европе. Регулярные мероприятия "Минского диалога" собирают международных экспертов, а также высокопоставленных государственных деятелей и дипломатов.-0-