18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/ Украина и Россия продолжают обсуждать обмен удерживаемыми лицами. Об этом сегодня журналистам сообщил представитель ОРЛО в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопрос обмена продолжает обсуждаться. Найдены некоторые альтернативные подходы к процессуальной очистке", - сказал Владислав Дейнего.

Он проинформировал, что продолжается работа над списками, они уточняются. "Надеюсь, на следующей встрече контактной группы мы придем к какой-то конкретике, которая позволит выйти на реальные даты проведения этого обмена", - добавил представитель ОРЛО в ТКГ.

Как сообщалось, в сентябре состоялось взаимное возвращение граждан Украины и России по формуле "35 на 35". В МИД Беларуси назвали это очень значимым шагом, благородным делом. "Мы искренне этому рады, прежде всего по-человечески. Люди вернутся к своим родным и близким - что может быть важнее?" - отметил тогда начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.-0-