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13 января 2022, 21:45

Украинский депутат: самые страшные последствия евромайдана - гибель людей и разделение народа

Фото ОНТ
Фото ОНТ

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самые страшные последствия случившегося в 2013-2014 годах евромайдана в Украине - это гибель людей и разделение народа. Об этом заявил народный депутат Украины Евгений Шевченко в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Майдан спровоцировал конфликт - огромное количество людей погибло, было много жертв. Это первое. Второе - очень много людей было разделено, семьи были разделены, потому что муж был за националистов, а жена была за Донецк. Это, наверное, самое страшное", - сказал Евгений Шевченко.

После конфликтов на фоне политических событий люди начали разделяться по религиозному признаку, спорить о разных исторических периодах в жизни страны, добавил депутат.

"Естественно, экономические потери, территориальные. То есть только минусы, ничего хорошего", - подытожил он.-0-

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