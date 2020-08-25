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Политика
25 августа 2020, 13:06

Украинский политик: если Беларусь продолжит прежний курс, проигравших не будет, а победят все

Спиридон Килинкаров. Фото Голос.ua
Спиридон Килинкаров. Фото Голос.ua

25 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Происходящие в Беларуси события являются попыткой осуществления цветной революции, конечная цель которой - демонтаж создаваемого в стране социального государства. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА украинский общественный и политический деятель, бывший народным депутатом Верховной Рады Украины с пятого по седьмой созывы, Спиридон Килинкаров.

"Все мероприятия, которые реализуются сегодня в Беларуси, направлены на демонтаж всего того наследия, в том числе и в социальной политике, которое у вас осталось, - сказал Спиридон Килинкаров. - Если посмотреть на постсоветское пространство, то Беларусь, наверное, единственная страна, которую можно назвать социальным государством, где у людей 8-часовой рабочий день, где соблюдаются их трудовые права, где люди работают на производствах, нет задолженности по заработной плате и многое другое, чего давно нет в других республиках. И те, кто все это затеяли и реализуют, прекрасно понимают все последствия".

Политик констатировал, что даже на уровне тех иностранных политиков, активно выступающих против Александра Лукашенко, не признается победа оппонентов действующего Президента Беларуси на прошедших выборах, о которой заявляет оппозиция. "Это попытка цветной революции с целью реализации программы максимум - свержение власти, а программа минимум - ослабить Беларусь (она все-таки сегодня является серьезным экономическим игроком на европейском пространстве) и получить таким образом преференции для себя, - полагает он. - Если кто-то думает, что это все направлено на демократию, свободу и права тех людей, которые выступают сегодня, то нет: это все про экономику и про деньги. Вообще о чем бы мы ни говорили, речь всегда идет о деньгах. Нужно просто знать европейских политиков и тех кукловодов, которые финансируют все эти события в Беларуси не просто так, они от этого хотят получить свой гешефт. И успокаиваться сегодня не нужно: все может затихнуть, но через какое-то время они снова и снова будут пытаться добиваться тех целей, которые они перед собой поставили".

"Я хочу еще сказать отдельно о победивших и проигравших, - продолжил Спиридон Килинкаров. - Если кто-то сегодня из участников этих протестов считает, что они проиграли Александру Лукашенко или его сторонникам, то, ребята, вы немножко подождите. Потому что если Беларусь и дальше пойдет по тому пути развития, которым она шла последние более чем два десятка лет, то вы поймете, что нет проигравших, есть только победившие. А если вы пойдете по пути, который был реализован в Украине и от которого сегодня открещиваются европейские политики, то вы поймете, что, победив сейчас, вы проиграете потом. Поэтому если Беларусь удержит свои позиции и будет развиваться, то проигравших в Беларуси не будет вне зависимости от того, участвовали они в протестах, или нет - победившими будут все. А если все пойдет по другому, разрушительному сценарию, то проиграют все: и те, которые вышли против Александра Лукашенко, и те, которые поддерживали его, и в целом страна проиграет. Я не собираюсь агитировать за Александра Лукашенко, он самодостаточный политик, дело в этой истории не про него, это история про страну, ее суверенитет, модель экономического развития, соблюдение социальных прав и свобод людей".

Спиридон Килинкаров напомнил также о катастрофических ошибках европейских политиков, которые они допустили в отношении других стран. "Европейские политики точно знают, что они делают сегодня и сейчас, но они совершенно не знают, чем это все закончится, - убежден он. - Я могу привести примеры Сирии, Ливии, Ирака, где они точно были уверены, что поступают правильно. Чем это закончилось? Это закончилось историями с мигрантами, проблемами внутри Европы. Я не помню ни одного европейского политика, кроме Тони Блэра, который хотя бы признал ошибки, которые сделала Европа в отношении этих стран, тем самым спровоцировав кризис внутри самой себя. Они не готовы признавать свои ошибки, и я считаю это абсолютно безответственной политикой. И в отношении Беларуси они пытаются реализовать такой же сценарий. А у многих людей есть иллюзия, что их успех придет даром, что не нужно для этого ничего делать, достаточно побастовать, выступить против Александра Лукашенко, а завтра Ангела Мергель приедет к вам в страну и каждому во двор загонит по "Мерседесу", даст европейские зарплаты и т.д. Но деньги из ниоткуда не появляются и никуда не исчезают. Если они исчезают у одних, то они появляются у других. В данном случае, я думаю, если будет реализован сценарий Украины, деньги исчезнут у рабочих и появятся у тех, кто приватизирует эти предприятия".-0-

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