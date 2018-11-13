Укрепление сотрудничества Беларуси и Азербайджана поспособствует активизации интеграции в СНГ - Гуминский

13 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества Беларуси и Азербайджана будет содействовать активизации интеграционных процессов в СНГ. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский сегодня на конференции, посвященной 25-летию белорусско-азербайджанских дипломатических отношений, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сложившиеся за это время отношения основываются на традициях дружбы народов двух государств, общности интересов, взаимном стремлении наращивать взаимовыгодное сотрудничество на различных направлениях. Пройдя 25-летний путь продуктивных двусторонних отношений, Беларусь и Азербайджан показывают пример конструктивного партнерства", - сказал Виктор Гуминский.

По его словам, проблематика конференции не только выходит за рамки двусторонних отношений и их перспектив, но и напрямую корреспондируется с историей всего Содружества. "С одной стороны, без независимости государств не было бы СНГ. С другой - Содружество выполняло и продолжает выполнять значимую роль в развитии на новой основе разнопланового межгосударственного взаимодействия", - подчеркнул Виктор Гуминский.

Он отметил важность того, что Азербайджан активно участвует в деятельности Совета глав государств, Совета глав правительств, СМИД и Экономического совета СНГ. "Отдавая приоритет экономическому взаимодействию и сотрудничеству в сфере безопасности, Азербайджан вносит весомый вклад в реализацию целого ряда общезначимых для Содружества гуманитарных проектов. Так, в рамках межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества" этого статуса были удостоены города Габала и Гянджа. С участием представителей стран СНГ в Азербайджане регулярно проходят Всемирный форум по межкультурному диалогу, Международный музыкальный фестиваль, посвященный Узеиру Гаджибейли, Международный конкурс вокалистов имени Бюльбюля, Бакинская международная театральная конференция.

Азербайджан проводит политику широкого сотрудничества в СНГ как в многостороннем, так и двустороннем форматах. -0-