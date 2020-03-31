31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси определен порядок подготовки важнейших проектов правовых актов. Соответствующее постановление Совета Министров от 30 марта 2020 года №183 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом установлено, что поручения премьер-министра по оперативной подготовке проектов правовых актов руководство Аппарата Совмина или руководители его структурных подразделений безотлагательно доводят до руководителя органа госуправления, ответственного за подготовку и внесение проекта документа в Совет Министров (нормотворческий орган), и руководителей других госорганов и иных организаций и выполняются в пятидневный срок, если иной срок не установлен главой белорусского правительства.

Руководители органов госуправления обеспечивают представление в нормотворческий орган предложений по существу требующего урегулирования вопроса в срок, не превышающий одной трети срока, отведенного для выполнения поручения.

Постановление принято для обеспечения оперативной подготовки проектов правовых актов, направленных на минимизацию влияния мировых кризисных явлений на экономику страны и вступает в силу со дня его официального опубликования.-0-