В Беларуси украинские граждане будут голосовать в Минске и Бресте во втором туре выборов

20 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В Беларуси украинские граждане во втором туре выборов президентских выборов 21 апреля будут голосовать, как и в первом туре, в Минске и Бресте, сообщил корреспонденту БЕЛТА посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

Избирательные участки созданы в посольстве Украины в Минске и украинском консульстве в Бресте. Принять участие в выборах президента Украины смогут около 13 тыс. украинских граждан, проживающих в Беларуси и имеющих право избирательного голоса. Участки будут открыты в день президентских выборов с 8.00 до 20.00.

Для проведения выборов образовано 199 территориальных избирательных округов и один зарубежный избирательный округ, а также более 29,8 тыс. участковых избирательных комиссий. За рубежом работает 101 избирательный участок.

Посол подчеркнул, что в Украине был составлен реестр украинских граждан, которые имеют право принять участие в выборах. Внести изменения в реестр можно было включительно по 23 марта, за неделю до выборов. По словам посла, ожидается, что интерес к выборам и тому, чтобы отдать свой голос за понравившегося кандидата, будет большим. На избирательных участках могут присутствовать члены избирательной комиссии, представители от каждого кандидата в президенты и голосующие.

"Все, кто намерен наблюдать за ходом выборов, вне зависимости от нахождения избирательных участков - в Украине или за рубежом - должны были заранее зарегистрироваться в ЦИК Украины", - отметил Игорь Кизим.-0-