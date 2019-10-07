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Политика
07 октября 2019, 07:03

В Беларуси завершается выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Парламентские выборы в Беларуси - 2019"
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7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва завершается 7 октября, сообщает БЕЛТА.

Претендовать на место в парламенте имеет право человек, которому исполнился 21 год. Необходимо также постоянно проживать в Беларуси, не иметь судимостей. Выдвигаться можно тремя способами: путем сбора подписей (их нужно не менее тысячи), от политической партии, трудового коллектива. Законодательство позволяет выбрать один или несколько способов.

По данным на 4 октября, кандидатами в депутаты выдвинулись 283 человека. Всего в избирательные комиссии к этому времени поступило 340 комплектов документов от участников избирательной гонки. Политические партии успели выдвинуть 172 потенциальных кандидата в депутаты, или 50,6% от их общего числа. Путем сбора подписей выдвинулось 28,5% кандидатов в депутаты. Чуть меньше выдвиженцев от трудовых коллективов - 20,9%.

Женщин среди претендентов на депутатские портфели, по информации на 4 октября, 24,4%, молодых людей до 30 лет - 6,4%. Переизбраться попробуют 20 депутатов Палаты представителей действующего созыва (7,1%). Попасть в парламент попытаются и депутаты местных Советов, их 14,1% от общего числа выдвиженцев. Что касается профессиональной деятельности выдвиженцев, то занятых в промышленности, строительстве, сфере транспорта среди них 18,4%, представителей науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта - 18%, предпринимателей- 9,5%.

Регистрация кандидатов в депутаты пройдет 8-17 октября.

Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября, в Совет Республики - на 7 ноября.-0-

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Национальное собрание Палата представителей
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