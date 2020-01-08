В ЕС назвали предполагаемую дату вступления в силу соглашения об упрощении визового режима

8 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии могут вступить в силу в июне 2020 года. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в представительстве ЕС в Беларуси.

"После сегодняшнего подписания соглашения будут переданы на согласование в Европейский парламент. После этого Совет ЕС сможет официально завершить ратификацию обоих соглашений. С белорусской стороны также требуется процедура ратификации Национальным собранием. Соглашения могут вступить в силу в июне 2020 года (в первый день второго месяца после заключения). Соглашения вступят в силу в один и тот же день", - подчеркнули в представительстве.

"Переговоры по соглашению об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью официально начались в 2014 году. В феврале 2015 года Совет ЕС внес изменения в свои директивы по ведению переговоров, включив возможность проведения переговоров о взаимном отказе от виз для владельцев дипломатических паспортов. На шестом раунде переговоров, состоявшемся 26 марта 2019 года, стороны достигли окончательной договоренности по обоим текстам, которые были парафированы 17 июня 2019 года", - рассказали в представительстве Европейского союза в Беларуси.

"За последние годы в отношениях между ЕС и Беларусью наметился определенный прогресс. Беларусь активно участвует в многосторонних форматах "Восточного партнерства". Координационная группа ЕС-Беларусь собирается два раза в год для руководства сотрудничеством и контроля за дальнейшим развитием отношений. Двусторонние отношения будут укрепляться на основе приоритетов партнерства ЕС-Беларусь, которые в настоящее время обсуждаются. Это определит стратегические рамки сотрудничества на ближайшие годы", - продолжили в представительстве.

С 2006 года ЕС заключил соглашения об упрощении визового режима с Албанией, Арменией, Азербайджаном, Боснией и Герцеговиной, Кабо-Верде, Северной Македонией, Грузией, Молдовой, Черногорией, Сербией, Россией и Украиной.

Официальные соглашения о реадмиссии или практические договоренности о возвращении и реадмиссии заключены с 24 странами.-0-