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26 марта 2021, 17:22

В МИД Беларуси поддерживают устремления американского народа к лучшему будущему и восхищаются мужеством и решительностью американских героев, включая Ассанджа и Сноудена

Фото из архива
Фото из архива

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В МИД Беларуси поддерживают устремления американского народа к лучшему будущему. Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Беларуси в связи с заявлением посольства США от 25 марта 2021 года, сообщает БЕЛТА.

В связи с заявлением посольства США от 25 марта 2021 года выражаем искреннюю признательность американской стороне за проявленную наконец-то готовность перевести двустороннюю риторику в конструктивное русло и за поздравление со значимой датой в истории нашей страны. Будем только приветствовать распространение данной практики и на государственные праздники, - говорится в комментарии. - Мы признаем свои ошибки и пользуемся случаем, чтобы принести извинения за отсутствие поздравлений с недавним 160-летием принятия Конституции Конфедеративных Штатов Америки, флаг которых по-прежнему дорог многим американцам. При этом движение BLM по всей стране насчитывает десятки миллионов участников".

В МИД с сожалением констатировали, что сегодня американское общество глубоко расколото, и привели цитату нынешнего президента США Джозефа Байдена: "Я полностью сосредоточен на том, чтобы объединить Америку, объединить наш народ, объединить нашу нацию… Силы, разделяющие нас, очень глубоки и сильны… Давайте начнем сначала. Давайте начнем слушать друг друга, воспринимать друг друга, видеть друг друга".

"Мы также поддерживаем устремления американского народа к лучшему будущему - в этот день и каждый день! Поэтому считаем, что только подлинный инклюзивный диалог поможет американской нации объединиться в этот сложный момент истории. В качестве бескорыстного жеста доброй воли Беларусь, имея опыт площадки переговоров в рамках ТКГ (трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Украине. - Прим. БЕЛТА), готова предложить свои услуги в деле организации такого процесса. Мы окажем любое посильное содействие, в том числе с привлечением наших партнеров по интеграционным структурам", - заверили в пресс-службе МИД.

Там отметили, что хотя прошло более двух веков с момента провозглашения независимости, последние события в США показывают, что борьба американцев за свободу все еще продолжается: "В настоящее время сотни тысяч американцев всех возрастов публично требуют права определять судьбу своей страны. Многие платят высокую цену за попытку сделать свой голос услышанным, так как действующей администрации пришлось даже применить смертоносное оружие и застрелить несколько человек, чтобы удержаться у власти и закрепить итоги выборов".

"Мы восхищаемся мужеством и решительностью американских героев, среди которых Джулиан Ассандж, Эдвард Сноуден и Челси Мэннинг, которые пожертвовали практически всем ради подлинной свободы и гармонии в американском обществе. Беларусь вместе с американским народом с нетерпением ждет того дня, когда простой американец сможет свободно и беспрепятственно прогуливаться возле Капитолия", - заявили в пресс-службе МИД.

В белорусском внешнеполитическом ведомстве также благодарны назначенному послу США в Беларуси Джули Фишер за "неоценимую подсказку всему белорусскому народу, когда и каким образом нужно проводить выборы". "Безусловно, наше белорусское примитивное и скудное мышление никогда бы не позволило нам самим решить этот вопрос. В знак неимоверной признательности МИД готов вне очереди принять заявку Ее Превосходительства на получение белорусского гражданства, чтобы включить ее в список избирателей и дать возможность участвовать в голосовании. Это же можно сделать и без гражданства на какой-нибудь признанной Джули Фишер электронной платформе", - поиронизировали в ведомстве.

"Мы не можем не отреагировать и на протянутую американской стороной руку помощи в проведении выборов. Такие достижения американской избирательной системы, как голосование по почте и коллегия выборщиков вместо прямого волеизъявления, могут быть востребованы и изучены белорусской стороной, - подчеркнули в пресс-службе. - Глубоко проникшись вниманием США к судьбе Беларуси, в качестве ответного шага мы можем внести бескорыстный вклад в развитие сельского хозяйства Аляски и эффективное освоение ее земель. В этой связи готовы рассмотреть возможность совместного управления данной территорией. Могли бы перебросить находящиеся в регионе белорусские строительные организации для передачи опыта и помощи жителям южных штатов в преодолении последствий природной стихии".

"Искренне желаем всему американскому народу единства, а также не спотыкаясь подниматься вверх по лестнице американской мечты. Надеемся, что позитивный тренд в наших отношениях сохранится и мы совместно подойдем к тому моменту, когда сможем с радостью встречать Шестой флот США у морских границ Беларуси!" - резюмировали в пресс-службе.

От редакции БЕЛТА добавим: очевидно, что все сказанное в комментарии пресс-службы МИД стоит воспринимать с юмором, в качестве иронии и своеобразного троллинга американской стороны. В комментарии в том числе использованы некоторые пассажи и обороты из заявления американского дипведомства в Минске в связи с 103-й годовщиной провозглашения БНР. Однако эти заявления отзеркалены применительно к современным реалиям в США, имеющемуся там расколу общества и соответствующей проблематике. На практике же Беларусь всегда выступала и выступает за принцип невмешательства во внутренние дела других государств, чем, наоборот, не брезгует ряд зарубежных партнеров.-0-

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