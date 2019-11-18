В новый состав парламента прошли 5 представителей Федерации профсоюзов Беларуси

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новый состав парламента прошли пять представителей Федерации профсоюзов Беларуси, сообщил сегодня журналистам председатель ФПБ Михаил Орда, передает корреспондент БЕЛТА.

"Профсоюзы приняли беспрецедентное участие в этой электоральной кампании. И это подчеркивается цифрами. В территориальных, окружных и участковых избирательных комиссиях работали 9 286 профсоюзных активистов. Это треть от представителей всех общественных объединений. По предварительной информации ЦИК, пять представителей Федерации профсоюзов прошли в новый состав парламента", - сказал Михаил Орда.

В частности, депутатами избраны: Елена Потапова - Гродненский-Октябрьский избирательный округ №50, Андрей Струневский - Солигорский городской избирательный округ №68, Павел Сильченок - Поставский избирательный округ №29, Ирина Полякова - Городокский избирательный округ №21, Ольга Петрашова - Могилевский-Октябрьский избирательный округ №86.-0-