В ОДКБ из-за коронавируса введен особый режим рабочих органов организации

19 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. ОДКБ проводит мониторинг в регионах коллективной безопасности в связи с распространением коронавируса COVID-19, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
"В рамках превентивных мер с использованием возможностей Центра кризисного реагирования ОДКБ в Секретариате и Объединенном штабе ОДКБ в тесном взаимодействии с министерствами и ведомствами государств - членов организации осуществляется повседневный мониторинг эпидемиологической обстановки в регионах коллективной безопасности", - отметил пресс-секретарь.
В ОДКБ также спланирован и реализуется комплекс противовирусных мер. "Временно отменены служебные командировки сотрудников в государства с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, - рассказал Владимир Зайнетдинов. - Вводится особый режим рабочих органов организации. Решено ограничить проведение в зданиях Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ мероприятий с широким участием представителей государств - членов организации и выезды сотрудников Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ за пределы Москвы. Часть сотрудников переведена на удаленный режим работы".
Пресс-секретарь добавил, что в государствах - членах ОДКБ крайне озабочены распространением вирусной инфекции COVID-19. "В ОДКБ высоко оценивают предпринимаемые международными и региональными организациями, а также странами, входящими в ОДКБ, целенаправленные усилия и меры по предупреждению распространения коронавируса на их территориях и минимизации последствий эпидемии", - подчеркнул он.-0-