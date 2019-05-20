В Вене под председательством Беларуси открылась сессия Комиссии ООН по предупреждению преступности

20 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Под председательством постоянного представителя Беларуси, посла Елены Купчиной в Вене начала работу 28-я сессия Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию (КППУП). Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Австрии.

Ключевыми вопросами повестки дня сессии станут обсуждение вклада деятельности по предупреждению преступности в достижение целей Повестки дня в области устойчивого развития; подготовка к 14-му Конгрессу ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию (Киото, 20-27 апреля 2020 года). Предстоит проанализировать мировые криминальные тенденции и новые проблемы в области уголовного правосудия, борьбу с преступностью, обусловленную нетерпимостью и дискриминацией. Во время сессии будет рассмотрено 11 проектов резолюций по таким вопросам, как борьба с сексуальной эксплуатацией детей, укрепление международного сотрудничества в целях борьбы с киберпреступностью, противодействие контрабанде коммерческих товаров, повышение уровня прозрачности судебных процедур.

Белорусская делегация внесла на рассмотрение КППУП проект резолюции "Усиление мер предупреждения преступности на базе подходов, объединяющих усилия всего общества". На полях сессии состоится 126 тематических мероприятий, в том числе организуемая Беларусью совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности, ОБСЕ и международной НПО Equality Now дискуссия на тему "Роль технологий в совершении преступлений, связанных с торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации, и противодействии этому виду преступности".

КППУП является одной из восьми функциональных комиссий Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) и работает на базе Отделения ООН в Вене. Комиссия выступает в качестве центрального органа системы ООН, отвечающего за формулирование международных подходов в области предупреждения преступности и осуществления уголовного правосудия, в том числе в таких сферах, как борьба с транснациональной организованной преступностью, коррупцией, торговлей людьми. Комиссия ведет мониторинг применения стандартов и норм ООН в этой области, разрабатывает рекомендации по противодействию новым формам преступности.

Беларусь является членом КППУП на протяжении последних десяти лет. Представитель Беларуси возглавляет функциональную комиссию ЭКОСОС впервые.-0-