27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Женеве под председательством Беларуси обсуждают противодействие угрозам международной безопасности. С 24 августа по 18 сентября 2020 года Постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич занимает пост председателя Конференции ООН по разоружению. Такая информация размещена на сайте белорусской дипмиссии, сообщает БЕЛТА.

Как пояснили в Постоянном представительстве Беларуси, конференция представляет собой многосторонний форум для обсуждения и переговоров по вопросам ядерного разоружения, предотвращения ядерной войны, гонки вооружений в космосе, для заключения эффективных международных соглашений о гарантиях государствам, не обладающим ядерным оружием.

27 августа состоялось первое пленарное заседание под председательством Беларуси. Юрий Амбразевич в своем выступлении обозначил приоритеты работы конференции, представил проект итогового доклада сессии и анонсировал проведение дискуссии по теме запрещения разработки новых видов оружия массового уничтожения.

"Он также призвал участников заседания к конструктивному взаимодействию, направленному на восстановление эффективной работы Конференции для выработки своевременных ответов на возникающие угрозы и вызовы в области международной безопасности", - рассказали в дипмиссии.-0-

Фото Постоянного представительства Беларуси при Отделении ООН в Женеве