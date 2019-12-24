Венедиктов: в Москве есть информационный голод на белорусскую позицию по вопросам интеграции

24 декабря, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. В российских СМИ не хватает информации о позиции Беларуси в переговорном процессе по вопросам углубления интеграции. Такое мнение высказал журналистам главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов после интервью с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Информационный голод на белорусскую позицию в Москве реально есть. Президент Лукашенко мало общается с российскими СМИ. Это вопрос и к президентам, и к российским СМИ. Надо бы больше. После событий в Сочи и Петербурге (речь о двусторонних переговорах лидеров Беларуси и России. - Прим. БЕЛТА) информация с белорусской окраской не вытекала вообще. Вице-премьер, посол что-то сказали по 10-15 секунд. Для российского зрителя было непонятно, в чем спор", - сказал журналист.

Он также обратил внимание, что встречи в Сочи и Санкт-Петербурге комментировал Президент России Владимир Путин во время пресс-конференций, на встречах с лидерами стран СНГ. В то же время Президент Беларуси не говорил об этом, не выступал публично по данным вопросам. "Критично не хватало информации или оценочного суждения белорусской стороны. Ведь чтобы понять, что на самом деле происходит, нужны две стороны", - подчеркнул Алексей Венедиктов.

По его мнению, ситуацию исправило состоявшееся интервью, во время которого Александр Лукашенко подробно, откровенно изложил свою позицию по дальнейшей интеграции в Союзном государстве. В частности, это поможет изменить сложившееся в российском обществе неверное суждение о Президенте Беларуси как "капризном лидере". "Это мнение достаточно широко, популярно не только среди населения, но и среди элиты тоже. Потому что когда идут споры, позиция все время движется, и кажется, что это капризы. Президент Беларуси сейчас высказал свою позицию в жестком режиме", - отметил журналист.

Он заверил, что в эфир радиостанции "Эхо Москвы" интервью пойдет в полном объеме, без сокращений. "Мне кажется, очень важно, чтобы люди без искажений, без того, чтобы как-то смонтировать, видели позицию лидера. Была пауза 4 секунды - это все сокращение, которое я могу себе позволить из двухчасового интервью", - сказал главный редактор.-0-