Венесуэла рассчитывает укрепить сотрудничество с Беларусью - посол

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 5 июля 2020
Минск Переменная облачность +24°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:50 В Гомеле спасатели вызволили ребенка, застрявшего между прутьями забора Происшествия
11:39 Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу В мире
11:32 Игорь Ковалевич признан лучшим тренером футбольного чемпионата Беларуси в июне Спорт
11:24 В Индии за сутки выявлено более 24,8 тыс. заболевших COVID-19 В мире
11:10 Сложившуюся в стране систему отношений ни в коем случае нельзя расшатывать - Кошелев Общество
10:47 Американский рэпер Канье Уэст намерен баллотироваться в президенты США В мире
10:24 Число жертв ливневых дождей на юго-западе Японии превысило 30 человек В мире
10:12 Венесуэла рассчитывает укрепить сотрудничество с Беларусью - посол Политика
09:56 В Хорватии проходят парламентские выборы В мире
09:51 Футболисты ЦСКА разгромили "Ахмат" в матче чемпионата России Спорт
09:40 Встреча на Кургане Дружбы в этом году пройдет в усеченном формате Общество
09:23 Число заболевших COVID-19 в мире превысило 11,2 млн В мире
09:21 Более 20 человек погибли за сутки от ударов молний на севере Индии В мире
09:10 В Гродно при пожаре в многоэтажке погиб мужчина Происшествия
09:07 Регистрация кандидатов в президенты начинается в Беларуси Политика
07:00 Лукашенко подтверждает готовность к дальнейшему развитию сотрудничества с Венесуэлой Президент
00:46 В Хорватии пройдут парламентские выборы В мире
00:10 Трактор и большегрузный автомобиль столкнулись в Зельвенском районе Происшествия
04.07.20
04.07.20 23:40 В Баку горит фабрика по производству красок В мире
04.07.20 23:05 Футболисты "Немана" одержали седьмую победу подряд в чемпионате Беларуси Спорт
04.07.20 22:59 В Эфиопии в беспорядках, вызванных убийством певца, погибли 166 человек В мире
04.07.20 22:39 В Цюрихе сотрудницу зоопарка насмерть травмировал тигр В мире
04.07.20 22:06 ВОЗ остановила испытания гидроксихлорохина и лопинавира/ритонавира В мире
04.07.20 21:01 В Индии за сутки зафиксировано самое большое количество заражений коронавирусом В мире
04.07.20 20:28 В мире за сутки более 212 тыс. человек заразились коронавирусом В мире
04.07.20 20:05 "Энергетик-БГУ" обыграл БАТЭ, "Городея" сыграла вничью с "Витебском" в чемпионате Беларуси Спорт
04.07.20 19:00 Впервые в истории Марселя мэром города стала женщина В мире
04.07.20 18:26 В испанской Каталонии изолируют целый район из-за пандемии коронавируса В мире
04.07.20 17:51 Стрельба произошла в баре в штате Миссисипи В мире
04.07.20 17:36 Выборы в Сенат Египта пройдут 11-12 августа В мире
Все новости
Все новости
Политика
05 июля 2020, 10:12

Венесуэла рассчитывает укрепить сотрудничество с Беларусью - посол

Франклин Рамирес Араке. Фото из архива
Франклин Рамирес Араке. Фото из архива

5 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Венесуэла рассчитывает в перспективе укрепить сотрудничество с Беларусью по всем направлениям. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Венесуэлы в Беларуси Франклин Рамирес Араке в национальный праздник Венесуэлы - День независимости.

Лукашенко подтверждает готовность к дальнейшему развитию сотрудничества с ВенесуэлойЛукашенко подтверждает готовность к дальнейшему развитию сотрудничества с Венесуэлой
"Возвышенное настроение, чувства достоинства и гордости, пробуждаемые этим национальным праздником, помогают венесуэльцам справляться с многочисленными вызовами, сохраняя единство и оберегая суверенитет своего государства", - говорится в поздравлении.

Посол считает, что у Венесуэлы и Беларуси хорошие перспективы для углубления торговых связей. Поэтому приоритетным является поиск новых возможностей взаимовыгодного сотрудничества. "С 2006 года белорусско-венесуэльские контакты существенно укреплялись и развивались во многих сферах: экономической, торговой, научно-технической, промышленной, энергетической и строительной, - сказал глава дипмиссии. - Двустороннее сотрудничество было активным и предметным, что позволило реализовать такие проекты, как строительство 7760 квартир по национальной программе "Жилье Венесуэлы", возведение завода по производству керамических блоков мощностью 25 млн единиц в год в штате Миранда, создание сборочных производств грузовых автомобилей МАЗ и тракторов "Беларус" в зоне "Санта-Инес" в штате Баринас. Также были созданы совместные предприятия "Петролера БелоВенесолана", "МАЗВЕН", "ВенеМинск Тракторес", совместное торговое предприятие "Венбелком".

Дипломат рассказал, что подписанная 5 июля 1811 года Декларация независимости Венесуэлы стала результатом бурных протестов внутри страны. В тот день семь провинций объединились с целью создания независимого от испанской короны государства, под властью которой они находились три столетия. Однако полная независимость не была достигнута на момент подписания декларации. Пришлось много и ожесточенно сражаться под предводительством национального героя Симона Боливара, чтобы Венесуэла освободилась от гнета и закрепила свой суверенитет. С той поры ежегодно 5 июля в стране отмечается День независимости.

"Последние 20 лет Венесуэла продвигает внешнюю политику, основанную на интеграции и сотрудничестве, и расширяет таким образом свои стратегические альянсы, неукоснительно соблюдая право народов на самоопределение, невмешательство во внутренние дела, уважение прав человека, более справедливый и многополярный мир", - подчеркнул посол.

Франклин Рамирес Араке отметил, что коронавирусная инфекция внесла коррективы в жизнь Венесуэлы, как и всех стран мира, а также в международное сотрудничество. "Это был трудный период и серьезный вызов для венесуэльского государства - продолжать борьбу с инфекцией на фоне односторонних принудительных мер, несправедливо введенных в отношении венесуэльского народа с 2014 года. Они усугубляют ситуацию, оказывая непосредственное влияние на доступ к продовольствию, медикаментам и товарам первой необходимости. Это отражается на жизни и здоровье миллионов человек, особенно наиболее уязвимых групп населения", - обратил внимание посол. Тем не менее, по его словам, несмотря на все неблагоприятные факторы, Венесуэле удалось удержать ситуацию под контролем. "Мы сможем успешно преодолеть все трудности", - выразил уверенность дипломат.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь Венесуэла
Новости рубрики Политика
Фото из архива Регистрация кандидатов в президенты начинается в Беларуси
Владимир Макей во время интервью Все вместе мы продолжим укреплять независимость Беларуси - Макей
Андрей Савиных. Фото из архива Савиных: День Независимости - праздник благодарности, гордости и ответственности
Владимир Макей. Фото из архива Макей: путь Беларуси к своей независимости был нелегким
Владимир Макей Макей: на высоких должностях в перспективе мы увидим женщин-дипломатов
Фото из архива ЕЭК готовится к проведению Евразийского межправсовета 17 июля в Минске
Главное
Александр Лукашенко Никто не в состоянии извне поколебать стабильность и независимость Беларуси - Лукашенко
Лукашенко и Греф открыли в Минске уникальный светомузыкальный фонтан
Беларусь отпраздновала День Независимости
В Беларуси выздоровели и выписаны 50 669 пациентов с COVID-19
Топ-новости
Венесуэла рассчитывает укрепить сотрудничество с Беларусью - посол
Встреча на Кургане Дружбы в этом году пройдет в усеченном формате
Сложившуюся в стране систему отношений ни в коем случае нельзя расшатывать - Кошелев
Головченко: каждый на своем месте должен заложить кирпичик в фундамент независимости
Петришенко о Дне Независимости: этот праздник всегда вызывает приподнятые чувства и настроение
ФОТОФАКТ: Праздничный гала-концерт в честь Дня Независимости у стелы "Минск - город-герой"
Ниагарский водопад украсили цвета белорусского флага
Все вместе мы продолжим укреплять независимость Беларуси - Макей
Санэпидслужба назвала места, где запрещено или ограничено купание
Андрейченко: своим трудом, миром и согласием мы должны делать все, чтобы страна развивалась
Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля
ФОТОФАКТ: Выставка новейших образцов белорусского машиностроения в Минске
День Независимости в архивных фотографиях БЕЛТА
Зась: независимость и благополучие не падают с неба, над этим нужно работать каждый день
В мире за сутки более 212 тыс. человек заразились коронавирусом
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.