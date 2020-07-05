Венесуэла рассчитывает укрепить сотрудничество с Беларусью - посол

5 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Венесуэла рассчитывает в перспективе укрепить сотрудничество с Беларусью по всем направлениям. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Венесуэлы в Беларуси Франклин Рамирес Араке в национальный праздник Венесуэлы - День независимости.

Лукашенко подтверждает готовность к дальнейшему развитию сотрудничества с Венесуэлой "Возвышенное настроение, чувства достоинства и гордости, пробуждаемые этим национальным праздником, помогают венесуэльцам справляться с многочисленными вызовами, сохраняя единство и оберегая суверенитет своего государства", - говорится в поздравлении.

Посол считает, что у Венесуэлы и Беларуси хорошие перспективы для углубления торговых связей. Поэтому приоритетным является поиск новых возможностей взаимовыгодного сотрудничества. "С 2006 года белорусско-венесуэльские контакты существенно укреплялись и развивались во многих сферах: экономической, торговой, научно-технической, промышленной, энергетической и строительной, - сказал глава дипмиссии. - Двустороннее сотрудничество было активным и предметным, что позволило реализовать такие проекты, как строительство 7760 квартир по национальной программе "Жилье Венесуэлы", возведение завода по производству керамических блоков мощностью 25 млн единиц в год в штате Миранда, создание сборочных производств грузовых автомобилей МАЗ и тракторов "Беларус" в зоне "Санта-Инес" в штате Баринас. Также были созданы совместные предприятия "Петролера БелоВенесолана", "МАЗВЕН", "ВенеМинск Тракторес", совместное торговое предприятие "Венбелком".

Дипломат рассказал, что подписанная 5 июля 1811 года Декларация независимости Венесуэлы стала результатом бурных протестов внутри страны. В тот день семь провинций объединились с целью создания независимого от испанской короны государства, под властью которой они находились три столетия. Однако полная независимость не была достигнута на момент подписания декларации. Пришлось много и ожесточенно сражаться под предводительством национального героя Симона Боливара, чтобы Венесуэла освободилась от гнета и закрепила свой суверенитет. С той поры ежегодно 5 июля в стране отмечается День независимости.

"Последние 20 лет Венесуэла продвигает внешнюю политику, основанную на интеграции и сотрудничестве, и расширяет таким образом свои стратегические альянсы, неукоснительно соблюдая право народов на самоопределение, невмешательство во внутренние дела, уважение прав человека, более справедливый и многополярный мир", - подчеркнул посол.

Франклин Рамирес Араке отметил, что коронавирусная инфекция внесла коррективы в жизнь Венесуэлы, как и всех стран мира, а также в международное сотрудничество. "Это был трудный период и серьезный вызов для венесуэльского государства - продолжать борьбу с инфекцией на фоне односторонних принудительных мер, несправедливо введенных в отношении венесуэльского народа с 2014 года. Они усугубляют ситуацию, оказывая непосредственное влияние на доступ к продовольствию, медикаментам и товарам первой необходимости. Это отражается на жизни и здоровье миллионов человек, особенно наиболее уязвимых групп населения", - обратил внимание посол. Тем не менее, по его словам, несмотря на все неблагоприятные факторы, Венесуэле удалось удержать ситуацию под контролем. "Мы сможем успешно преодолеть все трудности", - выразил уверенность дипломат.-0-