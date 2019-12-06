Владимир Андрейченко избран спикером Палаты представителей седьмого созыва

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Андрейченко избран председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Андрейченко

Председатель Палаты представителей избирается путем тайного голосования. Кандидатуру Владимира Андрейченко поддержали 109 из 110 депутатов.

Спикер поблагодарил парламентариев за оказанное доверие. "Новый состав Палаты представителей - это настоящие патриоты, профессионалы. Уверен, что совместными усилиями мы будем результативно решать задачи по социально-экономическому развитию страны", - подчеркнул он.

Владимир Андрейченко был избран председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси четвертого созыва в октябре 2008 года. Был председателем Палаты представителей пятого и шестого созывов с 18 октября 2012 года и с 11 октября 2016 года соответственно.

Награжден орденом Отечества II и III степени, удостоен почетного звания "Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь". Имеет две благодарности Президента, награжден почетными грамотами Верховного совета БССР, Национального собрания Республики Беларусь, Совета Министров.-0-

Фото Рамиля Насибулина