Военный эксперт: в руках ОДКБ есть серьезные средства

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация Договора о коллективной безопасности обладает серьезными средствами. Это подчеркнул военный эксперт Александр Алесин в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Александр Алесин обратил внимание, что развитие событий в Казахстане и привлечение миротворцев ОДКБ к урегулированию ситуации в этой стране показали, что организация обладает серьезными средствами. "Это и коалиционные авиационные силы, которые позволяют перебрасывать большие контингенты войск в различные точки постсоветского пространства и даже мира, и, кроме того, наличие подготовленных к этим операциям войск. Конечно, это очень убедительный довод для любого политика", - заявил он.

Военный эксперт также заметил, что долгое время ОДКБ на Западе считали "бумажной" организацией. "Неоднократно руководящие органы ОДКБ обращались к руководству НАТО, чтобы предпринять какие-то совместные действия, хотя бы в миротворческом плане. И НАТО высокомерно отказывалось, говоря, что "это недееспособная организация, она нигде ни в чем себя не проявила". Не было ни одной миротворческой миссии, не было доказательства успешности этой организации. И вот очень быстрая миссия, очень быстрое принятие решений, быстрая доставка (военнослужащих в Казахстан. - Прим. БЕЛТА) - показатель дееспособности и боеспособности", - подчеркнул Александр Алесин.-0-