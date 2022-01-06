Вольфович: фальсификация истории становится инструментом дестабилизации внутриполитических процессов

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фальсификация истории становится инструментом дестабилизации внутриполитических процессов. Такую точку зрения выразил корреспонденту БЕЛТА государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович.

Госсекретарь Совета безопасности в контексте состоявшегося совещания у главы государства отметил, что тема исторической политики обусловлена целым рядом факторов, имеющих самое непосредственное отношение к национальной безопасности. По его мнению, деструктивное информационное воздействие на сознание людей направлено на размывание исторической и национальной самобытности суверенных государств.

"Преднамеренно ослабляются патриотические чувства граждан, переформатируются сложившиеся моральные ценности. Фальсификация истории и искажение общепринятых трактовок событий прошлого напрямую становятся инструментом дестабилизации внутриполитических процессов, - подчеркнул Александр Вольфович. - Международные отношения оказываются бессильными перед нравственной, духовной и в конечном счете политической экспансией более развитых стран".

Именно поэтому Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 января подписал указ №1 "Об объявлении 2022 года Годом исторической памяти", цель которого - формирование объективного отношения общества к историческому прошлому, сохранение и укрепление единства белорусского народа. 5 января принят закон "О геноциде белорусского народа", который призван способствовать недопустимости искажения итогов Великой Отечественной войны. Практически окончена разработка закона "О недопущении реабилитации нацизма".

Александр Вольфович также отметил, что историческая политика не является абсолютным новшеством для нашего государства. "Основной закон Республики Беларусь содержит ряд положений, определяющих конституционно-правовой базис в данной сложной и противоречивой сфере правоотношений, - продолжил государственный секретарь. - В Конституции прямо указывается, что народ нашей страны опирается на многовековую историю развития белорусской государственности, что государство ответственно за сохранение историко-культурного наследия и каждый обязан его беречь".

Он также обратил внимание, что в Концепции национальной безопасности Республики Беларусь попытки необъективного пересмотра истории отнесены к основным потенциальным либо реально существующим угрозам национальной безопасности. В числе основных направлений защиты от них определяются усилия государства по сохранению и умножению историко-культурного потенциала страны.

"Необходимость дальнейшей реализации государственной исторической политики закреплена в Концепции информационной безопасности Республики Беларусь. Видимо, этот вопрос найдет отражение и в обновленной Конституции, и в Концепции национальной безопасности нашей страны", - заметил госсекретарь.

Александр Вольфович также подчеркнул, что патриотизм должен стать неотъемлемой составляющей жизни общества и формироваться в сознании каждого гражданина на всех этапах его взросления и становления: в семье, в ходе образовательного процесса и в трудовой деятельности. "Патриотизм должен стать нормой поведения, предметом человеческого достоинства, гордости за себя и свою страну", - убежден государственный секретарь Совета безопасности Беларуси.-0-