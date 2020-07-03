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Политика
03 июля 2020, 15:31

Все вместе мы продолжим укреплять независимость Беларуси - Макей

Владимир Макей во время интервью
Владимир Макей во время интервью

Беларусь 3 июля отмечает День Независимости. Важной составляющей развития современного белорусского государства является внешняя политика. Министр иностранных дел Владимир Макей в эксклюзивном интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал о внешнеполитических и внешнеэкономических направлениях развития страны, роли Беларуси в интеграционных структурах, белорусских инициативах на международной арене, перспективах назначения женщин на высокие дипломатические должности, а также о том, завалят ли Беларусь после присоединения к ВТО импортными товарами, и выразил свое мнение о предстоящем приезде в Минск посла США.

- Владимир Владимирович, что значит для дипломатов День Независимости и почему в канун этого праздника в МИД стали проводить День вышиванки?

- День Независимости - главный праздник нашей страны. Для нас, дипломатов, с гордостью представляющих на международной арене суверенную и независимую страну, этот день важен вдвойне. Показательно, что наша страна выбрала символом независимости день освобождения от абсолютного зла - нацизма. Великая Победа, 75 лет которой мы отмечаем в этом году, является краеугольным камнем современной белорусской культуры и государственности.

Думаю, для любого гражданина Беларуси независимость значит много, если он действительно настоящий гражданин своей страны, если он переживает, болеет за свою страну и желает ее развития. Да, у нас в прошлом трудный путь - белорусская земля действительно многострадальная. Мы столько выстрадали в различных войнах и помним, как в прошлом даже не имели права называться белорусами, нас называли "тутэйшымі". Пройден очень большой, длинный путь, который был усеян не только розами, но и терниями. Путь для того, чтобы как говорил известный классик, "людьмі звацца". Сегодня мы живем в по-настоящему независимом государстве.

Убежден: для того, чтобы обеспечить полную независимость каждому из нас, надо прилагать еще очень много усилий. В том числе и нам, дипломатам, отстаивая интересы нашей страны на внешнеполитической арене, продвигая внешнеэкономические интересы, пытаясь вырулить в этом турбулентном мире конфронтации и вывести нашу страну, наш корабль в спокойное море. Я думаю, что каждый дипломат, каждый сотрудник Министерства иностранных дел понимает это. И мы готовы сделать все, чтобы укреплять и дальше независимость Беларуси.

А День вышиванки мы проводим в Министерстве иностранных дел уже четыре года как своего рода пролог к Дню Независимости. Для нас это хорошая возможность познакомить зарубежных друзей и партнеров с еще одной гранью белорусской культуры. Через подаренную аккредитованным послам одежду с национальным орнаментом, через специальные рамки для фото в социальных сетях мы делимся с нашими друзьями по всему миру символами традиционной белорусской культуры.

Для меня лично этот день - прекрасный повод снова почувствовать неразрывную связь с нашими предками - белорусами, веками жившими на этой земле и носившими в праздничные дни традиционные вышиванки.

Не стоит противопоставлять эти, да и какие-либо другие грани нашей государственности, культуры, истории; опасно в угоду чьим-то интересам пытаться расколоть наше миролюбивое и толерантное общество. Ведь Беларусь у каждого своя, но на всех - одна.

- Важнейшей задачей для внешнеполитического ведомства является продвижение экспорта белорусской продукции, какова здесь динамика и как пандемия коронавируса сказалась на внешней торговле и политических контактах?

- Беларусь - страна с экспортоориентированной экономикой, поэтому закономерно, что основное внимание Министерство иностранных дел уделяет продвижению белорусского экспорта. В прошлом году экспорт товаров и услуг после двух лет роста несколько "просел" и составил 99,3% к уровню 2018 года ($42 млрд) при прогнозе 105,4%. В то же время по итогам 2016-2019 годов экспорт увеличился на 27,6%, то есть за четыре года мы превысили план на пятилетку по этому показателю (21-25%).

C учетом этого были обстоятельно рассмотрены и проанализированы причины снижения экспорта и определены меры по исправлению ситуации, которые приняты по линии отраслей, регионов и белорусских загранучреждений. Наша главная цель осталась прежней: продвижение и диверсификация экспорта. Соответствующая работа будет продолжена на всех внешних векторах, включая рынки России, стран ЕАЭС, Европейского союза и "дальней дуги".

В этом году наращивание экспорта в определенной степени сдерживается пандемией коронавируса, падением цен на нефть и другое сырье и связанными с этим негативными процессами в мировой экономике и международной торговле. Меры, принятые большинством стран по сдерживанию пандемии, оказали беспрецедентное влияние на глобальную экономическую активность, привели к сокращению спроса и разрушению глобальных производственных цепочек. ВТО и МВФ прогнозируют падение объемов торговли практически во всех регионах мира, включая страны - важнейшие торговые партнеры Беларуси.

В этих условиях нам вместе с экспортерами надо будет очень напряженно работать, чтобы обеспечить необходимую динамику внешней торговли. Коллектив МИД и загранучреждений нацелен на выполнение установленных Президентом Беларуси и правительством экспортных заданий.

В минувшем году международные связи Беларуси активно развивались. Сохраняя приверженность безусловному выполнению своих обязательств по отношению к России - нашему стратегическому союзнику и основному торговому партнеру, Беларусь продолжила укреплять позитивную тенденцию нормализации и развития отношений на евро-атлантическом векторе.

Заметных подвижек удалось добиться в диалоге с США, значимый импульс которому придали первые за последние 25 лет визиты в Беларусь представителей американской администрации высокого ранга. В рамках чрезвычайно важной для нашей страны работы по диверсификации источников энергоносителей в июне на белорусские НПЗ впервые поступила нефть из США.

Прагматично и последовательно выстраивалось взаимодействие с Евросоюзом с прицелом на поступательное развитие наших отношений на длительную перспективу.

Традиционно интенсивными были политический диалог и двустороннее сотрудничество со странами СНГ и Грузией.

Расширялось многопрофильное взаимодействие Беларуси со странами Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки. В копилке на этом направлении - взаимные визиты на высшем и высоком уровнях, а также активные межведомственные контакты с Китаем, Египтом, Зимбабве, Кубой, ОАЭ, Сирией.

Беларусь на уровне главы государства предложила новые важные для международного сообщества инициативы по созданию атмосферы доверия и содержательному наполнению нового глобального диалога по вопросам безопасности "Хельсинки-2". Не снижалась активность в работе по реализации других получивших международное признание белорусских инициатив - "партнерства интеграций", по борьбе с торговлей людьми, продвижению интересов стран со средним уровнем дохода, поддержке традиционной семьи, достижению Целей устойчивого развития.

Наша страна продемонстрировала значительный потенциал в обеспечении эффективной работы интеграционных объединений - ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, а также международных и региональных организаций, прежде всего - ООН и ОБСЕ.

Сегодня в условиях глобального распространения коронавируса мы решаем новые задачи по развитию международного сотрудничества в целях укрепления национальной системы здравоохранения, привлечения международных финансовых ресурсов для эффективной борьбы с пандемией, а также оказания необходимой помощи белорусским гражданам в возвращении из зарубежных стран на родину.

- Беларусь в 2020 году председательствует в ряде интеграционных структур, включая ЕАЭС. Можно ли уже сегодня говорить о знаковых инициативах нашей страны на этой площадке? Каких практических результатов от интеграции в рамках союза можно ожидать сегодня гражданам Беларуси и других стран - участниц ЕАЭС? Какие коррективы внесла пандемия в работу интеграционных структур и какие шаги страны ЕАЭС намерены предпринимать для совместной борьбы с COVID-19?

- В рамках председательства Беларуси в ЕАЭС ведется масштабная комплексная работа, направленная на получение максимальной отдачи от интеграционных процессов в интересах граждан как нашей страны, так и других стран - участниц союза. Инициативы белорусского председательства в ЕАЭС были представлены в опубликованном 9 января обращении председателя Высшего Евразийского экономического совета, Президента Беларуси Александра Лукашенко к главам государств - членов ЕАЭС.

Наша главная цель - содействовать созданию необходимых условий и предпосылок для снятия барьеров, формирования в рамках ЕАЭС не позднее 2025 года полноценного экономического союза с общим пространством для свободного передвижения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

Мы хотим выйти на равные условия хозяйствования и конкуренции на трансграничных рынках, устранить препятствия во взаимной торговле, перекосы в системах технического регулирования, санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, ускорить формирование общих отраслевых рынков, в том числе энергоресурсов и транспортных услуг. Кроме того, нужно активно продвигать цифровую повестку, выйти на более тесную кооперацию в реальных секторах экономики, предпринять совместные меры по выходу на рынки третьих стран и наращиванию экспорта. Пора приступать и к формированию общих отраслевых политик как основы не только единого рынка, но и в более широком смысле - единого народно-хозяйственного комплекса.

Эта проблематика обсуждалась на организованных в этом году трех заседаниях Евразийского межправсовета, а также на состоявшемся 19 мая заседании Высшего Евразийского экономического совета, в ходе которого главами государств - участников ЕАЭС был рассмотрен проект Стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года.

Безусловным приоритетом интеграции в ЕАЭС является повышение уровня жизни и обеспечение социальной защищенности граждан стран-участниц союза. В этом году, например, ожидается вступление в силу Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов ЕАЭС. Это важный шаг в укреплении общего рынка труда союза с равным налогообложением для работающих за рубежом по сравнению с гражданами страны трудоустройства, а также возможностью получения социальных, в том числе пенсионных, гарантий.

Пандемия коронавируса стала серьезной проверкой на прочность евразийской интеграции. Однако и в режиме объявленной в ряде стран-членов ЕАЭС чрезвычайной ситуации или карантина наше сотрудничество продолжается, при этом консолидируются антикризисные усилия. Заседания органов ЕАЭС проходят в формате видеоконференций, причем еще чаще, чем раньше.

Наряду с борьбой с коронавирусом все большую актуальность для наших стран приобретает проблематика поддержания стабильности экономики и внешней торговли. 14 апреля главы государств - членов союза по инициативе Президента Беларуси провели видеосаммит, на котором определили общие подходы по выработке решений по критическим вопросам в сферах экономической и социальной защиты населения государств - членов ЕАЭС, а также направления совместной работы по восстановлению экономического роста в посткризисный период.

Кроме того, главами правительств стран ЕАЭС принят пакет совместных оперативных организационных, экономических и эпидемиологических мер стабилизационного характера. Эта проблематика находится в фокусе внимания Евразийской экономической комиссии.

- Продолжая тему экономической дипломатии, расскажите о процессе вступления Беларуси в ВТО. Есть ли тут подвижки?

- В 2016 году после долгой паузы процесс присоединения Беларуси к ВТО по поручению главы государства был фактически перезапущен. Мы актуализировали (с учетом условий созданного годом ранее ЕАЭС) все переговорные позиции, сформировали переговорную делегацию, нашли и подготовили отраслевых экспертов.

С января 2017 года возобновлено проведение заседаний Рабочей группы ВТО по присоединению Беларуси. В состав этой группы входят 47 государств-членов организации, включая всех ключевых торговых партнеров нашей страны, и крупнейшие мировые державы: Россия, Китай, США, ЕС, Бразилия, Индия.

На заседаниях группы обсуждаются системные вопросы регулирования экономики Беларуси, включая наш режим внешней торговли, особенности организации внутреннего рынка, вопросы сельского хозяйства и так далее. С момента возобновления переговорного процесса мы провели пять таких заседаний, последнее из которых состоялось в июле прошлого года.

Между заседаниями ведется активная работа со всеми заинтересованными членами ВТО по доступу на рынки товаров и услуг. По итогам таких переговоров подписываются двусторонние протоколы о присоединении. К нынешнему году мы завершили переговоры с 22 государствами. С семью партнерами (США, ЕС, Канада, Бразилия, Украина, Новая Зеландия, Коста-Рика) переговоры продолжаются.

Сегодня мы вышли на финишную прямую как в рамках обсуждения системных вопросов, так и в двусторонних переговорах. Это позволило Секретариату ВТО включить Беларусь в список стран, находящихся в фокусе организации в 2020 году.

Однако эпидемиологическая ситуация в мире не обошла стороной и Всемирную торговую организацию. В марте Секретариат организации был вынужден приостановить все мероприятия и перейти на удаленный формат работы. Запланированное на 24 марта заседание рабочей группы ВТО по присоединению Беларуси было отложено. Перенесена на следующий год и министерская конференция, которая должна была состояться в июне в Нур-Султане.

Чтобы не снизить динамику работы, мы оперативно провели консультации с Секретариатом ВТО и всеми заинтересованными членами организации. Принято решение перераспределить приоритеты и сделать акцент на отдельной работе с каждым членом организации. Это позволяет нам адресно подходить к обсуждению соответствующих тем, а нашим партнерам - работать в удаленном формате.

По мере улучшения эпидемиологической ситуации мы проведем еще одно заседание рабочей группы и завершим формирование итогового пакета обязательств, который будет внесен на рассмотрение Президента Республики Беларусь.

Пользуясь случаем, хочу развеять распространенный миф о том, что после присоединения к ВТО Беларусь завалят импортные товары. Этого не будет. Беларусь является членом ЕАЭС, и мы жестко отстаиваем уровень тарифной защиты, аналогичный действующему. Это значит, что принципиальных изменений по доступу иностранных товаров на наш рынок после присоединения Беларуси к ВТО не произойдет.

- Недавняя информация о намерении руководства США назначить Джули Фишер руководителем американского посольства в Беларуси широко обсуждается в СМИ, особенно российских. Журналистами и аналитиками высказываются предположения о том, что деятельность посла США может быть направлена на ослабление белорусско-российских отношений. Как Вы оцениваете такие заявления?

- Такие вбросы - а иначе эти инсинуации и не назовешь - явно непродуманные и поспешные. Или же они распространяются с определенным умыслом, например, навредить процессу нормализации наших отношений с США. Судите сами - посол еще не приехала к нам и даже не прошла процедуру утверждения в Сенате, а на нее уже навешивают всех собак.

Полагаю, что, как и посол любой другой страны, будущий руководитель американской дипломатической миссии будет нацелен в первую очередь на развитие и укрепление белорусско-американских отношений, наращивание взаимовыгодного и продуктивного сотрудничества между двумя странами. У меня нет сомнений в том, что вероятный будущий посол США в Беларуси - как известно, это профессиональный и опытный дипломат - будет работать именно в этом ключе.

Так что давайте не будем торопиться с оценками. Вот уже более двенадцати лет американского посла нет в Минске, а белорусского - в Вашингтоне. С возвращением послов в столицы ситуация с взаимным представительством выправится, однако нам еще предстоит пройти определенный путь, прежде чем двусторонние отношения можно будет назвать нормальными, полноценными, соответствующими имеющимся возможностям и потенциалу.

Что касается наших отношений с Россией, то я искренне убежден, что полноценная нормализация в диалоге Беларуси с США объективно будет им только на пользу. Беларусь никогда не дружила и не дружит с кем-то против кого-то. Тем более что американские представители, в том числе высокопоставленные, неоднократно высказывались и высказываются в поддержку суверенного права Беларуси поддерживать и развивать тесные союзнические отношения с Россией.

- С 1 июля вступило в силу соглашение об облегчении визового режима между Беларусью и ЕС. Какие еще важные вопросы находятся на повестке дня взаимоотношений с Европейским союзом?

- Действительно, обеими сторонами проделана серьезная работа. Беларусь и не так давно ЕС выполнили все необходимые процедуры для вступления в силу данного соглашения. Уже с 1 июля стоимость "шенгена" снизилась для белорусов до 35 евро, многие категории граждан в зависимости от цели поездки смогут обращаться за визой без уплаты сбора и получать многократные визы с более длительным сроком действия в упрощенном порядке.

Хочу обратить внимание, что расширению договорной базы отраслевого сотрудничества Беларуси с ЕС будет способствовать заключение соглашения о таможенном сотрудничестве и взаимной помощи в административных делах. Переговоры по нему ведутся между Государственным таможенным комитетом и Европейской комиссией.

Сегодня приоритетом для нас является, безусловно, заключение с Евросоюзом комплексного политического соглашения как прочной и долгосрочной основы для наших взаимоотношений. Рассчитываем, что в будущем нам все же удастся продвинуться в этом вопросе.

Еще одна задача, над решением которой мы сейчас активно работаем, - это вступление Беларуси в ВТО. Евросоюз - один из тех партнеров, с которыми переговоры о вступлении еще не завершены. Однако мы поступательно продвигаемся к устраивающему обе стороны финалу. В результате наша страна в качестве члена ВТО получит доступ на европейский и другие рынки на новых, более выгодных условиях.

В последнее время на первый план в сотрудничестве с Европейским союзом вышла тематика совместной борьбы с коронавирусом. Мы высоко ценим многолетнее финансовое взаимодействие с Евросоюзом и сейчас обсуждаем варианты перераспределения части предоставляемых ЕС средств на закупку необходимых Беларуси медицинских принадлежностей и оборудования. Вы знаете, что недавно к нам прибыла закупленная на средства ЕС медицинская помощь на 3 млн евро. Ведутся переговоры о привлечении на эти же цели средств европейских финансовых институтов - Европейского инвестиционного банка и ЕБРР.

- В условиях фактического коллапса международной системы пассажирских сообщений после введения многими странами мира ограничений на передвижения в связи с пандемией коронавируса многие граждане Беларуси в буквальном смысле слова "застряли" за границей. Как выстраивалась работа МИД по оказанию содействия белорусам за рубежом? Всех ли уже удалось вернуть на родину?

- Можно без преувеличения сказать, что с середины марта, когда из-за пандемии страны стали закрывать свои границы и воздушное пространство, МИД и другие вовлеченные госорганы столкнулись с масштабным вызовом по части работы с гражданами. Возвращение на родину и комфортное пребывание в ряде стран, в том числе на отдыхе, стало серьезной проблемой для тысяч белорусов. Наиболее сложными странами в этом плане оказались Индия, Шри-Ланка, Индонезия, Вьетнам, Таиланд, Египет.

При этом значительное число "застрявших" белорусов составляли туристы, выехавшие в том числе не через белорусских туроператоров и авиаперевозчиков. К сожалению, резкие односторонние ограничительные решения ряда стран также на начальном этапе усугубили ситуацию. Для ее выправления потребовались серьезные усилия в контактах с нашими партнерами. В итоге удалось выработать эффективные двусторонние алгоритмы.

Кстати, соответствующая работа идет и сегодня. Мы благодарны МИД России и посольству России в Минске за то конструктивное взаимодействие, которое у нас выстроено сегодня в вопросах организации транзита через российскую территорию белорусов и эвакуацию десятков и даже сотен наших граждан российскими спецрейсами из отдаленных уголков мира. За аналогичный подход с белорусской стороны мы также получаем благодарности наших российских коллег.

В первые дни и недели после закрытия границ мы получили шквал телефонных и электронных обращений не только от наших граждан и их обеспокоенных родственников, но и от белорусских турфирм, которые не могли выполнить обязательства по возвращению туристов. В МИД и всех посольствах были оперативно организованы "горячие" телефонные линии. Консульская служба работала фактически в круглосуточном режиме. При этом активно использовались современные информационные технологии, обмен информацией шел в режиме реального времени в соцсетях и мессенджерах. О ходе этой работы мы старались постоянно информировать и СМИ.

Хочу подчеркнуть, что вопрос возвращения наших граждан был на постоянном контроле руководства страны, а к соответствующей масштабной работе активно подключились все заинтересованные министерства и ведомства. Благодаря общим скоординированным усилиям при активном вовлечении авиакомпании "Белавиа" на сегодняшний день оказано содействие в возвращении на родину более чем 8300 обратившимся за помощью гражданам Беларуси.

Мы плотно работали с соседними Украиной, Литвой, Латвией, Польшей. В необходимых случаях с обеих сторон была обеспечена возможность пешего перехода границ, решались вопросы по организации гуманитарных коридоров, специальных автобусных рейсов.

Мы активно помогаем в рамках имеющихся возможностей гражданам всех стран, которые обратились. Надо признать, что во многих случаях наши партнеры помогают и нам.

Вы знаете, что специально для организации возвращения граждан из стран, где сложилась наиболее неблагоприятная эвакуационная обстановка, глава государства подписал соответствующий указ. На трех организованных вывозных спецрейсах "Белавиа" из Индии, Египта и Объединенных Арабских Эмиратов в Беларусь доставлен 241 белорусский гражданин и почти столько же иностранных граждан, включая 120 россиян, которые затем проследовали в свои государства.

Сегодня на контроле посольств остаются менее 500 белорусов в разных странах мира, которые обратились за содействием в возвращении.

Кстати, в условиях закрытия многими странами своего воздушного пространства и отмены авиарейсов особое значение приобрело продолжение регулярных полетов "Белавиа" в европейский регион. Благодаря им удалось вернуть домой не только многих белорусов, но и граждан других стран. Для многих иностранцев путь через нашу страну стал единственной возможностью вернуться домой, в буквальном смысле "дорогой надежды", естественно, при соблюдении всех противоэпидемиологических мероприятий, предусмотренных в нашей стране.

Благодарность Беларуси за солидарность и содействие в возвращении своих граждан выразили посольства ряда зарубежных государств - Великобритании, Швеции, США и других. Обращения с выражением благодарности поступили в МИД от многих белорусских и иностранных граждан. И это - лучшая оценка усилий всех наших ведомств, причастных к этой, повторюсь, масштабной и крайне важной работе.

- Владимир Владимирович, в центральном аппарате Министерства иностранных дел работает много умных, образованных и красивых женщин, но при этом нет женщин в должности послов? А ведь есть немало примеров успешной работы женщин-послов, которые внесли огромный вклад в реализацию белорусской внешней политики. Например, Елена Купчина, которая работала заместителем министра иностранных дел, дважды возглавляла дипломатические миссии за рубежом - в Австрии и Венгрии, а сейчас руководит департаментом в аппарате ОБСЕ. Нина Мазай представляла Беларусь во Франции и Канаде. Наталья Дрозд была первым послом Беларуси в Италии, сейчас - глава центра ОБСЕ в Ашхабаде. С именами этих и других женщин-дипломатов связаны яркие страницы белорусской дипломатии. Так почему все-таки этот потенциал вы мало используете сейчас на пользу государства и не предлагаете кандидатуры представительниц прекрасной половины в качестве глав дипломатических миссий? Можно даже сказать, что гендерный дисбаланс получается...

- Гендерное равенство является одним из основополагающих принципов белорусской политики в целом. Думаю, и в государстве, и в Министерстве иностранных дел в том числе. Вы прекрасно знаете, какое внимание уделяет этому вопросу руководство страны. В парламенте женщины составляют около 30%. У нас в Министерстве иностранных дел примерно около половины - представительницы прекрасного пола.

Мы не сдерживаем искусственно продвижение женщин-дипломатов на те или иные должности. При этом вынужден признать: сейчас так получилось, что на высоких должностях у нас нет женщин-дипломатов.

Да, действительно, Елена Купчина, Наталья Дрозд проявляли и проявляют себя очень профессионально на тех участках, на которых работают - раньше трудились в системе Министерства иностранных дел, а сейчас, в частности, в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Мы обсуждали тему назначений женщин-дипломатов в министерстве, у нас есть определенное понимание того, кто мог бы, поступательно продвигаясь по соответствующим должностям, постепенно выйти и на такую высокую должность, как Чрезвычайный и Полномочный Посол в той или иной стране.

Назначение послом или на какую-то другую высокую должность зависит в первую очередь от профессионализма, от ответственности того или иного работника, неважно будь то мужчина или женщина, от отношения к делу. У нас сейчас есть много перспективных сотрудников (и женщин, и мужчин), которые в будущем, уверен, будут занимать очень высокие должности, в том числе послов.

Так что вопрос у нас стоит в повестке дня, и в перспективе увидим и услышим имена женщин-дипломатов, которые будут занимать высокие должности. И, я убежден, зарекомендуют себя хорошо не только в системе, но и в рамках каких-либо международных структур.

- В прошлом году белорусское внешнеполитическое ведомство отмечало свой 100-летний юбилей, в этом году 30 лет исполнится с даты принятия Декларации о государственном суверенитете нашей страны. По вашему мнению, каковы главные внешнеполитические достижения суверенной Беларуси за эти годы?

- Думаю, никто не будет отрицать роль белорусской дипломатической службы, моих коллег-дипломатов разных эпох в становлении суверенного, независимого государства.

Сегодня Министерство иностранных дел остается на "передовой" борьбы за реальную независимость, повышение роли Беларуси в мире, стремясь осуществлять эффективное внешнеполитическое и внешнеэкономическое обеспечение курса, определенного главой государства. За годы независимости Республика Беларусь добилась заметных успехов на международной арене, стала участником новых интеграционных проектов, расширила круг зарубежных партнеров и союзников, открыла, освоила и закрепила за собой новые перспективные рынки.

Экономическое измерение дипломатии, вклад в продвижение белорусского экспорта, освоение новых рынков всегда являлись и остаются основными критериями оценки эффективности белорусской дипломатической службы.

Планомерная диверсификация экспорта при сохранении и укреплении наших позиций на традиционных рынках - одна из ключевых целей экономической политики Беларуси. Ее достижение - задача, которую МИД призван решать вместе со всеми органами госуправления, местными органами власти и, конечно, в первую очередь, предприятиями и организациями, непосредственно занимающимися внешнеэкономической деятельностью.

В 2019 году внешнеторговый оборот Республики Беларусь достиг $72,3 млрд, что на 20% больше, чем в 2010 году. Экспорт товаров сложился на уровне $32,9 млрд и вырос на 30% к 2010 году. Товарная структура белорусского экспорта включает в себя более 1 тыс. товарных позиций. Беларусь поддерживает торговые отношения с более чем 200 странами мира.

Беларусь, небольшое по мировым меркам государство, продолжает генерировать и продвигать международные инициативы, обретающие признание и поддержку мирового сообщества. Наряду с чернобыльской и разоруженческой тематикой, которые продвигались нашей страной еще в советский период и на заре независимости, на современном этапе Беларусь известна миру идеями, сформулированными Президентом нашей страны, о признании многообразия путей прогрессивного развития в качестве ценности человеческой цивилизации, о противодействии торговле людьми, продвижении интересов стран со средним уровнем дохода, поддержке традиционной семьи, построении партнерств ради достижения Целей устойчивого развития.

Общепризнана роль Беларуси как донора европейской - и не только - безопасности. По мере того, как усугубляется ситуация в этой сфере, у наших партнеров крепнет ощущение своевременности и целесообразности инициативы Президента Беларуси о возобновлении широкого диалога об укреплении международной безопасности - нового "Хельсинкского процесса". Многие страны и зарубежные представители рассматривают Минск сегодня как международную площадку, где в разных форматах обсуждаются сложнейшие региональные и глобальные проблемы с участием даже открыто конфликтующих сторон. И не только обсуждаются, но и вырабатываются пути их решения.

Выступая на международных площадках с сугубо объединительными инициативами, Беларусь как инициатор, активный участник и в некотором смысле "драйвер" четырех интеграционных проектов на евразийском пространстве - СНГ, Союзного государства, ЕАЭС и ОДКБ - руководствуется идеей нашего Президента о "партнерстве интеграций".

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-

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