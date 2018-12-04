Встреча подгрупп ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины началась в Минске

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины стартовал в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - проинформировали в пресс-службе.

На прошлом заседании, которое прошло в Минске 22 ноября, в центре внимания дискуссии контактной группы были так называемые выборы, проведенные 11 ноября в ОРЛО и ОРДО (отдельные районы Луганской и Донецкой областей). Обсуждались также вопросы дополнительных мер для обеспечения режима прекращения огня, гуманитарного разминирования, разведения сил и средств.

Участники экономической рабочей группы обсуждали темы обеспечения водоснабжения в системах "Карбонит" и "Вода Донбасса", выплаты пенсий. Гуманитарная группа работала над вопросами, связанными с обменом удерживаемыми и улучшением условий пересечения линии соприкосновения через пункты пропуска. Участники политической рабочей группы обменялись мнениями по модальностям имплементации формулы Штайнмайера и по так называемым выборам.-0-