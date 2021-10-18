"Вынужденный шаг". МИД Беларуси прокомментировал отъезд посла Франции

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз по просьбе БЕЛТА прокомментировал отъезд из Беларуси назначенного посла Франции Николя Де Лакоста.

"Да, по той информации, которой мы обладаем, он покинул нашу страну. Господин Де Лакост в ноябре 2020 года въехал в Беларусь в качестве назначенного посла Франции и вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Беларуси в декабре 2020 года. Однако впоследствии глава французской дипмиссии не высказал готовности завершить предусмотренную международным правом и общепризнанной практикой процедуру вступления в должность в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла в Республике Беларусь", - отметил Анатолий Глаз.

"В этой связи мы были вынуждены сообщить французским партнерам об истечении выданного ранее белорусскими властями срока согласия на его назначение", - заявил он.

В свою очередь, посол Беларуси во Франции Игорь Фисенко был отозван в Минск на консультации.

"Искренне сожалеем о такой позиции наших французских коллег. Особо хотим подчеркнуть, что данная естественная мера стала вынужденным шагом. Мы заинтересованы в восстановлении полноценного уровня функционирования обеих дипмиссий", - добавил пресс-секретарь.-0-