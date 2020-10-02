Выступление Кочановой на открытии четвертой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва

Выступление Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Кочановой Н.И. на открытии четвертой сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

ЗАЛОГ УСПЕШНОГО БУДУЩЕГО БЕЛАРУСИ - В ПОСТУПАТЕЛЬНОМ И ДИНАМИЧНОМ РАЗВИТИИ СТРАНЫ

Уважаемые члены Совета Республики!

Уважаемые приглашенные!

Сегодня начинает работу четвертая сессия Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

В межсессионный период ключевым событием стали выборы главы государства. Электоральная кампания проходила в непростых условиях. Мы стали свидетелями неприкрытого внешнего давления на нашу страну и нагнетания нездоровой общественной обстановки внутренними деструктивными силами.

Народ сделал свой выбор в поддержку действующего Президента Александра Григорьевича Лукашенко. В пользу стабильности, мира, спокойствия, проводимой в стране политики, в центре которой человек.

Вместе с тем продолжается беспрецедентная информационная атака на Беларусь со стороны западных государств. Распространяется лживая и недостоверная информация о стране. Откровенные фейки и домыслы имеют целью подорвать согласие в обществе, посеять недоверие к власти и сформировать протестное движение.

Мы, члены Совета Республики, решительно осуждаем грубое и бесцеремонное вмешательство Польши, Литвы, Латвии, Украины и других зарубежных стран во внутренние дела Республики Беларусь.

Нами приняты заявления, в которых подчеркнуто, что белорусский народ самостоятельно будет решать судьбу своей страны, продолжит работать над эволюционным развитием экономики, политической системы, социальной и гуманитарной сфер. И для этого в республике есть хорошая форма народовластия, о которой сказал Президент на встрече с политическим активом нашей страны, - Всебелорусское народное собрание.

Именно на этой площадке, с участием представителей всего белорусского общества, в формате открытого диалога, будут выкристаллизованы актуальные направления совершенствования государственного и общественного устройства в рамках конституционной реформы. Она предопределит развитие страны на десятилетия вперед.

Кроме того, участники данного масштабного мероприятия определят стратегические направления социально-экономического развития государства на ближайшую пятилетку.

В числе задач, требующих решения в среднесрочной перспективе, - вхождение страны в шестой технологический уклад. Как отметил глава государства, дальнейшее экономическое развитие Беларуси будет базироваться на собственной энергетике, экологичном и конкурентоспособном производстве, высочайшем, на уровне мировых стандартов, качестве белорусской продукции.

К решению этих и других актуальных задач я прошу подключиться всех членов Совета Республики.

Уверена, что белорусский народ способен самостоятельно, без давления извне найти ответы на все волнующие его вопросы. Особенно в год 75-летия Победы мы должны четко понимать, что мир и спокойствие, чем всегда гордилась наша страна, должны быть сохранены. И власть обеспечит порядок и безопасность, защитит человека и его право на мирную и достойную жизнь.

Уважаемые коллеги!

Повестка текущей сессии чрезвычайно насыщенна.

Планируется работа более чем над 30 законопроектами в различных сферах деятельности государства и общества.

В течение сессии предстоит рассмотреть проекты Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях. Особый акцент в них сделан на гуманизации административной ответственности, усилении профилактической составляющей и исключении изживших себя и невостребованных норм.

Следует отметить, что в проекты включены в том числе новации, предложенные членами Совета Республики.

Просьба уделить этим знаковым документам самое пристальное внимание в процессе их рассмотрения.

По поручению главы государства в настоящее время начата масштабная законотворческая работа по совершенствованию Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов.

Уверена, что члены Совета Республики примут в ней самое активное участие и внесут аргументированные предложения, направленные на совершенствование механизма реализации уголовно-правовой политики государства.

Одними из важнейших на этой сессии будут законопроекты о республиканском бюджете и бюджете Фонда социальной защиты населения на 2021 год.

Основные требования к этим документам определены Президентом нашей страны. Бюджет должен быть ориентирован прежде всего на развитие. Это особенно актуально в контексте активизации работы по привлечению в экономику страны иностранных и внутренних инвестиций.

Успешный старт новой пятилетки во многом зависит от сбалансированности республиканского и местных бюджетов, эффективности бюджетных расходов. Поэтому нам необходимо с особой тщательностью подойти к рассмотрению законопроекта о бюджете.

Для повышения качества и доступности медицинской помощи, обеспечения защиты здоровья населения планируются изменения в законы в сфере здравоохранения.

Законопроект "О правах инвалидов и их социальной интеграции" направлен на максимальную интеграцию в общественную жизнь людей с ограниченными возможностями.

Впервые на законодательном уровне будут урегулированы вопросы защиты персональных данных.

Повышению инвестиционной привлекательности и упрощению порядка совершения таможенных операций будет содействовать законопроект "О таможенном регулировании в Республике Беларусь".

Уважаемые коллеги!

Важнейшим приоритетом нашей деятельности является работа с населением и обращениями граждан. Это направление на данном этапе развития страны приобретает особую актуальность.

В межсессионный период членами Совета Республики рассмотрено более тысячи обращений, а за девять месяцев этого года - более трех тысяч.

В последнее время поступает большое количество обращений, в которых граждане поддерживают Президента нашей страны Александра Григорьевича Лукашенко и проводимый им курс государственной политики.

По-прежнему немало слов благодарности в письмах адресовано членам Совета Республики за помощь в решении конкретных вопросов. Например, граждане выразили признательность Сергею Михайловичу Сивцу и Олегу Олеговичу Руммо.

При этом, как показывает практика, члены Совета Республики зачастую оказываются последней инстанцией, где людям реально помогают в решении их проблем. А ведь они должны решаться органами власти и депутатами на местах.

Как вы думаете, неужели для продления автобусного сообщения в Пружанском районе необходимо было вмешательство Совета Республики? Разве местным властям это не под силу? К сожалению, таких примеров немало.

Хочу напомнить, что местные Советы депутатов - это связующее звено между властью и народом. Полномочий у них достаточно. Однако депутаты пользуются ими иногда робко. Социальные сети не всегда задействуются для общения с людьми.

Именно поэтому на современном этапе чрезвычайно важно продолжить совершенствование форм и методов работы местных Советов депутатов с населением. Депутатам всех уровней необходимо максимально использовать возможности интернет-пространства. Также следует активизировать, а возможно и переформатировать деятельность органов территориального общественного самоуправления.

Эти вопросы останутся в центре внимания Совета по взаимодействию органов местного самоуправления и Президиума Совета Республики.

К слову, совсем недавно с выездом на место мы изучили деятельность органов местного самоуправления первичного уровня на примере Смиловичского сельского Совета депутатов. По итогам подготовлены конкретные предложения по совершенствованию работы указанных органов в области социальной защиты населения, обеспечения занятости, повышения качества жизни людей, благоустройства территорий и других сферах.

Принято решение проводить выездные заседания Президиума Совета Республики не реже двух раз в месяц.

Уважаемые члены Совета Республики!

Буквально несколько дней назад завершил свою работу VII Форум регионов Беларуси и России на тему "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России".

Мы еще раз убедились в том, что общность пройденного исторического пути, пережитые вместе эпохальные события являются важным консолидирующим фактором, способствующим сплоченности и укреплению единства белорусов и россиян.

В целях дальнейшего сближения наших народов, обеспечения стабильности и безопасности государств чрезвычайно важно максимально использовать богатый и разноплановый потенциал сотрудничества.

Это особенно актуально в современном мире, когда исторические факты, связанные с Великой Отечественной войной, все чаще искажаются и фальсифицируются. В связи с этим подрастающему поколению очень сложно разобраться в достоверности той или иной информации, сделать правильные выводы. Поэтому нам необходимо уделять большое внимание отстаиванию исторической правды и ее достоверному освещению.

По итогам форума его участники подтвердили намерения двух стран противодействовать попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны. Особое внимание акцентировали на важности сохранения мира и безопасности, а также на необходимости патриотического воспитания молодежи.

В рамках форума подготовлено порядка 70 соглашений о сотрудничестве и коммерческих контрактов на сумму свыше $700 млн. Все это создает большой задел для дальнейшего укрепления связей между регионами двух стран.

В ближайшее время мы продолжим наше взаимодействие с зарубежными коллегами в рамках Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ, Парламентской ассамблеи ОДКБ, Межпарламентского союза.

Очевидно, что эти площадки необходимо шире использовать для объективного информирования о ситуации в Беларуси, продвижения парламентскими методами внешнеполитических и внешнеэкономических интересов государства.

Мы не раз убеждались в эффективности парламентской дипломатии, поэтому в нынешних условиях ее значение чрезвычайно возрастает. Нам, парламентариям, следует максимально полно использовать ее потенциал.

Уважаемые члены Совета Республики!

Для решения стоящих перед нами задач по укреплению суверенитета и независимости Беларуси, повышению благосостояния ее граждан работа парламентариев должна быть максимально предметной, конкретной и эффективной. Главными составляющими ее успеха будут являться высокий профессионализм и активная гражданская позиция каждого из нас.

Желаю всем плодотворной работы.

Благодарю Вас за внимание.-0-