Взаимодействие Беларуси с КНР стало основой вектора стран дальней дуги - Макей

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основой вектора стран дальней дуги стало дальнейшее стратегическое взаимодействие с КНР. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей сегодня на заседании коллегии МИД по итогам работы органов дипломатической службы за 2020 год, участие в котором принял премьер-министр Роман Головченко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Отношения с Китаем продвигаются на новый уровень "железного братства" и "всепогодного партнерства", - подчеркнул руководитель ведомства.

По его словам, параллельно расширялось политическое и торгово-экономическое сотрудничество с другими традиционными и новыми перспективными партнерами в Азии, Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

"На протяжении большей части года в отношениях с Европейским союзом, США наблюдалась позитивная динамика", - сказал он.

По словам министра, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, сотрудничество носило достаточно насыщенный и конструктивный характер. "Однако в связи с реакцией на состоявшиеся в августе выборы Президента Беларуси и введением западными государствами ряда ограничительных мер Беларусью были предприняты ответные действия политико-дипломатического характера", - констатировал глава белорусского МИД.

Кроме того, Владимир Макей обратил внимание: "Текущая международная ситуация подтверждает востребованность активно продвигаемых белорусских инициатив в сфере безопасности - о разработке многосторонней политической декларации о неразмещении ракет средней и меньшей дальности и формировании пояса цифрового добрососедства".-0-