Взаимодействие Беларуси со Святым Престолом обсудили в МИД

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей встретился с Апостольским нунцием архиепископом Анте Йозичем и митрополитом Минско-Могилевской архиепархии архиепископом Иосифом Станевским. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
Основными темами беседы стали актуальное положение Римско-католической церкви в Республике Беларусь, взаимодействие Святого Престола и официального Минска, а также некоторые иные вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня. По итогам обсуждения стороны подтвердили стремление к укреплению межконфессионального диалога, активизации сотрудничества в различных сферах для достижения дальнейшей положительной динамики взаимодействия.
Владимир Макей пожелал Иосифу Станевскому долгой и плодотворной работы на новом посту.-0-