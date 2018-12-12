Замглавы МИД Беларуси обсудил с послом Армении взаимодействие в международных организациях

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас 12 декабря встретился с послом Армении Арменом Гевондяном. Стороны обсудили текущее состояние и возможности дальнейшего углубления взаимодействия двух стран в международных организациях, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Замминистра и посол отметили высокий уровень взаимной поддержки и созвучие устремлений Беларуси и Армении в работе по ряду важных тем международной повестки дня. Среди основных направлений такого взаимодействия были отмечены совместные действия по улучшению координации усилий международного сообщества по борьбе с торговлей людьми, а также работа на национальном уровне по осуществлению Повестки дня устойчивого развития и налаживание эффективного взаимодействия национальных координаторов Целей устойчивого развития.

Отдельно собеседники отметили плотную совместную работу в ООН в рамках группы единомышленников в поддержку стран со средним уровнем дохода, в том числе в контексте недавнего заседания Генеральной ассамблеи ООН высокого уровня по этому вопросу 4 декабря 2018 года. Также отмечена важность разработки стратегических подходов для партнерства международных организаций со странами со средним уровнем дохода.

Коснувшись вопроса белорусско-армянского сотрудничества в области мирного использования ядерной энергии, заместитель министра поблагодарил армянскую сторону за обмен ценным опытом проведения стресс-тестов атомных станций по методологии ЕС, а также плодотворное сотрудничество делегаций двух стран в связи с осуществлением Конвенции Европейской экономической комиссии ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо).-0-