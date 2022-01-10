Зась: опыт реакции на события в Казахстане доказал, что миротворческий потенциал ОДКБ реально работает

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опыт реакции на события в Казахстане доказал, что миротворческий потенциал ОДКБ реально работает. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ по ситуации в Казахстане, передает корреспондент БЕЛТА.

В первую очередь Станислав Зась поблагодарил всех глав государств ОДКБ за оперативную работу и быстрое реагирование на сложившуюся ситуацию в Казахстане, что позволило в кратчайшие сроки организовать ввод Коллективных миротворческих сил ОДКБ. Сейчас, по его словам, приняты все необходимые меры для развертывания миротворческой операции. Как рассказал Станислав Зась, вчера он разговаривал с командующим Коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковником Андреем Сердюковым, и, по его докладу, проблем, требующих решения на уровне глав государств ОДКБ, нет.

"Да, это первый наш опыт проведения такой операции (речь о миротворческой миссии в Казахстане. - Прим. БЕЛТА). Безусловно, чуть позже спокойно мы все проанализируем, извлечем уроки и выводы. Но уже сейчас можно сделать самый главный вывод - тот миротворческий потенциал (и механизмы его использования), который создан нашей организацией, он реально работает и способен выполнять поставленные задачи", - сказал генеральный секретарь ОДКБ.-0-