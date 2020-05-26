Зась: угрозы безопасности странам ОДКБ нарастают по всем направлениям

26 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Угрозы безопасности странам ОДКБ нарастают по всем направлениям. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась по итогам состоявшегося сегодня в видеоформате заседания Совета министров иностранных дел организации, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Станислава Зася, на заседании рассматривались вопросы о состоянии и перспективах развития международной и региональной обстановки и ее влиянии на безопасность государств - членов ОДКБ.

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