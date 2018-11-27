Заседание Евразийского межправсовета началось в Минске

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Во встрече принимают участие премьер-министр Беларуси Сергей Румас, первый вице-премьер Армении Арарат Мирзоян, премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев, председатель правительства России Дмитрий Медведев, председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян. Затем переговоры продолжатся в широком составе.

"Убежден в том, что Беларусь для каждого из вас не чужая, здесь произошло немало исторических, знаковых международных событий, родилось много конструктивных предложений, в том числе в области евразийской экономической интеграции. В повестке дня сегодняшней встречи много узловых проблем, связанных со становлением и развитием нашего молодого Евразийского экономического союза. Нам необходимо разобраться в результатах экспертной работы, прийти к согласованным решениям, которые мы могли бы достойно представить через 10 дней на утверждение главам государств", - сказал Сергей Румас.

Главы правительств стран Евразийского экономического союза рассмотрят перспективы развития интеграционного объединения и совершенствования его нормативно-правовой базы.

В повестке заседания вопросы цифровой повестки ЕАЭС, взаимодействия в сферах торговли, промышленности и АПК, энергетики, экономики и финансовой политики. Будут обсуждены проекты соглашений о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на алкогольную и табачную продукцию и о регулировании алкогольного рынка в союзе.

Планируется обсудить ход формирования общего рынка газа ЕАЭС, разработку проекта концепции финансового рынка союза, другие темы наднационального регулирования.

Главам правительств государств - членов союза будут представлены совместные прогнозы развития АПК, баланса спроса и предложения стран ЕАЭС по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2018-2019 годы. Намечено рассмотреть планы мероприятий по стимулированию производства и использования колесного транспорта с электродвигателями в странах ЕАЭС на 2018-2020 годы.-0-