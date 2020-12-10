10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета глав государств СНГ состоится 18 декабря в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

"Президенты обменяются мнениями о взаимодействии в Содружестве, обсудят новую редакцию Концепции дальнейшего развития СНГ и план основных мероприятий по ее реализации, заслушают доклад о развитии и укреплении межпарламентского сотрудничества стран Содружества Независимых Государств", - рассказали в пресс-службе.

Ожидается, что главы государств подпишут два совместных заявления - по случаю 75-й годовщины создания Организации Объединенных Наций и о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Планируется также подписание документов, регламентирующих взаимодействие стран СНГ в гуманитарной, военной, правовой сферах, в укреплении пограничной безопасности на внешних границах.

Будет также принято решение о председательстве в Содружестве Независимых Государств в 2021 году.-0-