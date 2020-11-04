4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета глав правительств СНГ состоится 6 ноября в формате видеоконференции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

"Ожидается, что главы правительств обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в Содружестве и обсудят План мероприятий по реализации первого этапа (2021-2025 годы) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года", - рассказали в пресс-службе.

Без обсуждения планируется подписать целый ряд предварительно согласованных документов по различным направлениям деятельности. К ним относятся три программы, касающиеся сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях, сфере инноваций, повышения качества жизни ветеранов войн - участников локальных конфликтов и членов их семей.

Намечено подписание двух соглашений, регламентирующих взаимодействие в области трансграничных перевозок радиоактивных материалов и цифрового развития общества, а также двух концепций - межрегионального и приграничного сотрудничества и сотрудничества в области сельскохозяйственного машиностроения, вместе с планами мероприятий по их реализации.

Кроме того, планируется утвердить план мероприятий по реализации Стратегии обеспечения транспортной безопасности на территориях государств - участников СНГ при осуществлении перевозок в международном сообщении на период 2020-2025 годов и план приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств СНГ на 2021-2022 годы.

Готовы также к подписанию документы, касающиеся развития объединенных систем ПВО и контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки министерств обороны стран СНГ. Традиционно большой блок документов, предлагаемых к подписанию главами правительств, будет касаться финансового обеспечения деятельности органов Содружества.-0-