Заседания Совета глав государств и СМИД СНГ пройдут 10-11 октября в Ашхабаде

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседания Совета министров иностранных дел и Совета глав государств Содружества Независимых Государств пройдут 10-11 октября в Ашхабаде. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Планируется, что на заседании СМИД 10 октября министры иностранных дел обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате СНГ, примут программу действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств Содружества, рассмотрят вопросы об Играх стран СНГ, обеспечении информационной безопасности, создании Совместной (объединенной) системы связи вооруженных сил, борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Кроме того, министры предварительно согласуют ряд документов, вносимых на рассмотрение президентов. Это прежде всего проект обращения глав государств к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, а также документы, регламентирующие сотрудничество в противодействии коррупции, борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, развитии информационного обмена между компетентными органами в сферах безопасности и правопорядка в вопросах борьбы с преступностью.

Ожидается, что 11 октября заседание Совета глав государств СНГ начнется с обмена мнениями о взаимодействии в рамках Содружества и обсуждения вопроса о председательстве в СНГ в 2020 году. На рассмотрение глав государств планируется внести также проекты Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве стран СНГ и Конвенции о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы.-0-