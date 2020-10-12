Заседания Совета глав государств СНГ и СМИД перенесли

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запланированное на 16 октября заседание Совета глав государств СНГ, которое должно было пройти в режиме видеоконференцсвязи, перенесено, новая дата заседания еще не определена. Об этом сообщили ТАСС в Исполкоме содружества.

"Заседание Совета министров иностранных дел, запланированное на 15 октября, а также Совет глав государств, который должен был пройти 16 октября, переносятся в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире и для более детальной проработки вопросов", - отметили в Исполкоме СНГ.

Изначально саммит СНГ планировалось провести в Ташкенте. В текущем году в СНГ председательствует Узбекистан.-0-