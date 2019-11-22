"А говорят, что мы не умеем делать ткани" - Лукашенко по прилете в Витебск оценил белорусскую одежду

22 ноября, Витебск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочей поездкой в Витебск, чтобы провести совещание по развитию АПК области. Однако разговор на вертолетной площадке начался с темы легкой промышленности, передает корреспондент БЕЛТА.

Главу государства по традиции встречали с букетом цветов две девушки, облаченные в верхнюю теплую одежду в национальном стиле. Александр Лукашенко поинтересовался, где ее пошили. Как оказалось, в Витебском государственном колледже культуры и искусств.

"А ткани откуда?" - продолжил расспрашивать белорусский лидер.

Девушки растерялись, но встречавший Президента председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко уточнил - Минский тонкосуконный комбинат.

"Ну вот, а говорят, что мы не умеем делать ткани", - отметил глава государства.

Девушки же заверили, что в этих костюмах из белорусской ткани им комфортно и тепло, несмотря на довольно прохладную и ветреную погоду в Витебске.-0-