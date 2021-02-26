Александру Лукашенко предложили стать почетным президентом НОК, но он отказался

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Олимпийском собрании Национального олимпийского комитета Президента Беларуси Александра Лукашенко предложили выдвинуть на должность почетного президента НОК, однако глава государства отверг эту инициативу, передает корреспондент БЕЛТА.

Должность почетного президента Национального олимпийского комитета предусмотрена в новой редакции устава НОК, которая была принята на этом же Олимпийском собрании. Однако сам вопрос об избрании почетного президента НОК не был включен в повестку заседания.

С такой инициативой в самом конце собрания выступил председатель Белорусского альянса танцевального спорта Антон Юспа. "Александр Григорьевич внес значительный вклад в развитие олимпийского движения и спорта. И я думаю, что это самый весомый вклад за историю нашей страны. Если это уместно здесь, я бы хотел внести кандидатуру Александра Григорьевича на должность почетного президента", - сказал он.

Однако Александр Лукашенко посчитал это предложение преждевременным и отказался от него. "Вы знаете, вот очень точно сказал: если уместно. Не нужно это делать сейчас, - сказал Президент. - Это сделано на будущее, для будущих". Глава государства добавил, что как Президент страны по-прежнему будет заниматься вопросами спорта.-0-