"Америка скажет, вы подпеваете". Лукашенко о фейках на Западе о Беларуси

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси нет политической статьи для осуждения людей, а соответственно нет и не может быть политических заключенных. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью британской медиакомпании Би-би-си, сообщает БЕЛТА.

"У нас нет политической статьи, по которой мы осудили или судим людей. У нас их нет (политзаключенных. - Прим. БЕЛТА). Это люди, нарушившие белорусское законодательство", - подчеркнул глава государства. Он также обратил внимание, что число так называемых политзаключенных, которое называют на Западе и которое привел в интервью с Президентом британский журналист, имеет тенденцию к росту: "Сколько их? Было 300, 400, 600. Теперь уже 870. Завтра вам Фишер (Джули Фишер, была назначена послом США в Беларуси, но из-за откровенно враждебных действий американской стороны и поступки, не подпадающие под понятие дипломатии и профессионализма, лишилась согласия белорусской стороны на назначение в Минск. - Прим. БЕЛТА) из Америки скажет: "Их 980". Вы будете подпевать".

Отвечая на вопрос журналиста, Александр Лукашенко также высказался по поводу дела Марии Колесниковой. "Это ваш агент. Она нарушила закон, - констатировал Президент. - Понимаете, не я обвинения выдвигаю и не я судья. Есть суд, есть закон. Плох закон, но он закон, его надо соблюдать".

"То, что она сидит, это не месть с вашей стороны?" - спросил журналист.

"Запомните, я не тот человек, который может мстить. Запомните это и усвойте, если вы хотите меня как человек понять. Я против женщин, как я часто говорю, не воюю. Я не человек мести, потому что я вырос в таких условиях и понимаю, что такое месть. Поэтому не приписывайте мне это и не говорите слова, если вы не понимаете ситуацию, которая здесь происходит", - сказал Александр Лукашенко.-0-