АПК Витебской области накопил долгов на Br3 млрд - Лукашенко требует возвратить все

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агропромышленный комплекс Витебской области накопил долгов на Br3 млрд. Как решить эту проблему, обсуждали сегодня на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы АПК Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко

По словам премьер-министра Сергея Румаса, весь агропромышленный комплекс области накопил долгов на Br3 млрд. Специалисты прорабатывали различные варианты, что делать с этой задолженностью, но к единому решению пока не пришли. Требование Президента одно: так или иначе деньги должны быть возвращены.

Сергей Румас

"При всей макроэкономической стабильности у нас проблем хватает в экономике. Поэтому надо исходить из этого, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Или оставляйте эти долги в колхозах и совхозах (мы их отсрочим, и банки будут на них в период отсрочки нормально смотреть, а не коэффициенты считать), или же мы передадим эти долги головному предприятию, или же аккумулируем в агентстве".

/Будет дополнено/.-0-