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03 декабря 2019, 12:05

Лукашенко и Вучич проводят переговоры в Белграде

Александр Лукашенко и Александр Вучич
Александр Лукашенко и Александр Вучич

3 декабря, Белград /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Сербии Александром Вучичем проходит в Белграде, передает корреспондент БЕЛТА.

Главы государств накануне встретились за неформальным ужином, а сегодня во Дворце Сербии проходят официальные переговоры двух президентов. Главной темой должно стать развитие экономического сотрудничества, особое внимание будет уделено наращиванию товарооборота.

Александр Вучич в недавнем интервью телеканалу "Беларусь 1" заявил, что страны в силах достигнуть объема торговли в полмиллиарда долларов. "Мы должны работать и пытаться поставить перед собой цель, чтобы товарооборот достиг цифры в $500 млн. Думаю, что во всех сферах общественной жизни мы можем открывать новые области. Визит Александра Лукашенко сможет стать серьезным импульсом для развития наших отношений", - заявил Президент Сербии.

В 2018 году товарооборот между Беларусью и Сербией упал почти на 40% - до $148 млн. В январе-сентябре этого года он продолжил снижаться и составил $110,6 млн, немного не достигнув прошлогодних показателей. Сейчас страны занимаются несколькими проектами, которые в ближайшем будущем могут существенно нарастить экономическое сотрудничество. Однако можно ли назвать их прорывными?

Поставки техники МАЗ и БелАЗ

В 2018-2019 годах в Сербию было поставлено 33 единицы пожарной техники на базе шасси МАЗ, они стоили почти $2 млн. Сербская сторона заявила, что будет продолжать переоснащение пожарного автопарка до 2021 года, поэтому сейчас ведутся переговоры о возможном сотрудничестве. Сербия может как закупать у белорусского "Пожснаб" готовые машины, так и пойти на создание совместного производства.

Беларусь готова поставлять в Белград пассажирскую технику. Город нуждается в ней, однако конкретных договоренностей страны пока не достигли. Сейчас в Белграде эксплуатируются более 300 автобусов и 100 троллейбусов белорусского производства. В марте городская мэрия предложила дилеру МАЗа проработать поставку еще двух сотен автобусов, однако позже отложила этот вопрос.

В этом году БелАЗ поставил в Сербию шесть самосвалов и запчастей на $9,2 млн. Ожидается, что на белорусско-сербском бизнес-форуме будут подписаны контракты на поставку еще шести машин общей стоимостью $8 млн.

Развитие сборочных производств

В Сербии уже работают совместные производства белорусских тракторов (ежегодно выпускается около 450 единиц) и автобусов (в 2016-2018 годах собрано 140 единиц). Планируется, что во время визита Президента Беларуси будут подписаны контракты на поставку в 2020 году 535 тракторов и тракторокомплектов на $9,7 млн.

В этом году начал сотрудничество с сербскими партнерами и "Бобруйскагромаш", подписан дилерский договор. Прорабатывается проект по выпуску для Белграда низкопольных автобусов МАЗ с двигателями на природном газе и строительству газовых заправочных станций.

Сотрудничество в сфере металлургии

С 2017 года Беларусь поставляет на сербский рынок металлопродукцию. По итогам текущего года экспорт должен превысить $21 млн. Во время бизнес-форума в Белграде планируется подписать рамочное соглашение о поставках в 2020 году металлопродукции на $16,8 млн.

Еще одним перспективным направлением в сфере металлургии может стать приобретение белорусской стороной акций сербского завода "Магнохром", который производит огнеупорные материалы. Предприятие уже направило свое предложение Министерству промышленности Беларуси, однако оно еще рассматривается.

Реализация этих проектов внесет свой вклад в наращивание экономического сотрудничества. Однако, чтобы достичь заявленных показателей (товарооборота в $500 млн), странам придется провести ревизию отношений и найти действительно перспективные проекты. Визит Александра Лукашенко в Сербию и должен придать импульс этой работе.-0-

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