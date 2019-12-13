Беларусь приобретет здание в Тбилиси для размещения своего посольства

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко 13 декабря подписал распоряжение о приобретении в собственность Республики Беларусь здания в городе Тбилиси для размещения посольства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

С момента открытия в 2016 году и по настоящее время дипломатическая миссия Беларуси в Грузии располагается на арендованных площадях, оплачиваемых из бюджета. Наличие собственного здания позволит обеспечить безопасность посольства, сделать его работу более удобной для граждан. В целом это подчеркнет серьезный и долгосрочный характер сотрудничества Минска и Тбилиси в экономической, гуманитарной и других сферах.-0-