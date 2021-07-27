Беларусь рассчитывает придать импульс развитию ядерных технологий

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретился с президентом Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаилом Ковальчуком, передает корреспондент БЕЛТА.

"Эта встреча, как часто говорят, может стать исторической, потому что она придаст дополнительный импульс развитию ядерных технологий в Беларуси", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что российские ученые занимают ведущие позиции в мире - начиная от мирного атома до самых современных научных разработок. Россияне - главные партнеры ученых Беларуси во многих исследованиях. В сфере использования атомной энергии страны видят большие перспективы для совместного сотрудничества.

"Когда-то я посетил наш ядерный центр в Соснах (Объединенный институт энергетических и ядерных исследований. - Прим. БЕЛТА). Очень внимательно смотрел за ним, до сих пор присматриваюсь. Честно говоря, я все время думаю, как бы нам активизироваться в этом центре", - сказал Президент. По его мнению, институт в Соснах представляет собой большую ценность и имеет научный потенциал.

В феврале Курчатовский институт и Национальная академия наук Беларуси заключили соглашение о сотрудничестве. Для его реализации разработан проект дорожной карты сотрудничества до 2030 года. "Знайте, что я буду поддерживать все предложения. Знаю, что у вас аж, по-моему, из 44 мероприятий разработана союзная программа", - добавил глава государства. Александр Лукашенко также отметил особую роль государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева в развитии сотрудничества по этим направлениям.

Курчатовский институт оказывал поддержку белорусским коллегам при строительстве атомной электростанции. "Вы научили очень многому нас. Мы готовы строить эти станции, - подчеркнул Президент. - На тех станциях, которые строятся (россиянами. - Прим. БЕЛТА), мы можем принимать участие, не говоря уже о территории России, если будут возводиться такие атомные станции".

"Словом, очень много вопросов, - подытожил Президент. - Я хочу, чтобы эта встреча была исторической. Чтобы мы от этого начали какой-то серьезный отсчет для развития ядерной энергетики в Беларуси".-0-