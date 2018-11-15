Беларусь рассматривает возможность закупки и предлагает кооперацию при производстве самолета МС-21

15 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь рассматривает возможность закупки и предлагает кооперацию при производстве нового российского пассажирского самолета МС-21. Об этом сегодня заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Флагман российского машиностроения - Иркутский авиационный завод - в 2019 году планирует начать производство МС-21. Мы очень внимательно присматриваемся к этому самолету. Наши авиаторы предложили закупать подобные самолеты", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко также подчеркнул, что в Беларуси смотрят шире на потенциальные возможности сотрудничества. Он, в частности, предложил возможность кооперации с соответствующими белорусскими предприятиями и авиаремонтным заводом, новые производственные мощности которого расположились вблизи Национального аэропорта Минск. "Хотелось бы, чтобы мы, имея опыт обслуживания техники советского периода, могли перепрофилировать наши предприятия и наш завод (авиаремонтный. - Прим. БЕЛТА). Можем его и расширять, если будет работа для этого коллектива. Но мы бы были очень заинтересованы работать в кооперации с вашим предприятием", - заявил белорусский лидер.

Посол России в Беларуси Михаил Бабич и губернатор Иркутской области Сергей Левченко

Во время общения с журналистами после встречи с главой белорусского государства Сергей Левченко рассказал, что уже заложен первый самолет МС-21, который станет первым в серийном производстве. "Александр Григорьевич выразил заинтересованность с точки зрения эксплуатации этих самолетов и создания сервиса для самолетов, которые могли бы обслуживаться в Беларуси", - отметил он.

По информации ТАСС, МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") - российский проект семейства ближне- и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Является вторым после Sukhoi Superjet 100 ("Сухой Суперджет 100") масштабным российским проектом в области гражданской авиации, который был создан без советского задела. Разработка лайнеров семейства ведется ПАО "Корпорация "Иркут" при участии ОАО "Опытно-конструкторское бюро им. А. С. Яковлева" (входят в состав Объединенной авиастроительной корпорации). 28 мая 2017 года опытный МС-21-300 совершил первый полет в Иркутске. В отличие от Sukhoi Superjet, рассчитанного на нишу региональных самолетов (дальность полета - 3 тыс. км), МС-21 рассчитан на осуществление полетов на расстояния около 6 тыс. км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам производства Airbus А320 ("Эрбас А320"), Boeing 737 ("Боинг 737") и др.-0-