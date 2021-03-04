4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником - Днем милиции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Каждый из вас ежедневно находится на переднем крае борьбы с преступностью, делом доказывая преданность стране и народу, сохраняя при этом приверженность славным традициям, которые были заложены ветеранами службы", - говорится в поздравлении.

Глава государства обратил внимание, что в прошедшем году особенно четко проявилась значимость органов правопорядка в обеспечении стабильности общества и безопасности граждан. "Это, безусловно, был один из самых сложных периодов в биографии белорусской милиции. Однако вы достойно справились с посягательствами на конституционный строй государства. До конца выполнили свой долг, проявив мужество, стойкость и высокий профессионализм. Показали себя настоящими патриотами", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко выразил убеждение, что правоохранители и впредь будут делать все возможное для того, чтобы надежно защитить правовые основы государственного строя, нейтрализовать вызовы и угрозы для экономики и мирной жизни белорусов.

"Благодарю за честную, безупречную службу. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия", - добавил глава государства.-0-