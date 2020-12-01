Благодарность Президента объявлена строителям, коллективу "Гомсельмаша" и представителям других сфер

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение об объявлении Благодарности Президента Республики Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

За значительный вклад в развитие строительной отрасли, достижение высоких производственных показателей благодарность объявлена ОАО "Строительный трест №12" - управляющая компания холдинга "Стройтрест-Холдинг". За многолетнюю плодотворную деятельность на рынке строительных услуг, достижение высоких производственных показателей этой награды удостоено Могилевское областное управление капитальным строительством, за многолетний плодотворный труд в машиностроительном комплексе республики, значительные успехи в производстве конкурентоспособной сельскохозяйственной техники - коллектив работников ОАО "Гомсельмаш".

Благодарность главы государства также объявлена 83 представителям различных сфер деятельности.

За многолетний плодотворный труд в строительной отрасли, достижение высоких производственных показателей, своевременный ввод в эксплуатацию социально значимых объектов награды удостоены работники ОАО "Институт "Могилевгражданпроект", стройтреста №12 холдинга "Стройтрест-Холдинг" и Могилевского областного управления капитальным строительством, в том числе директор данного УКС Игорь Бушлеков.

Сотрудники дорожно-строительных трестов, холдинга "Белавтодор", а также генеральный директор ОАО "Мостострой" Сергей Вашкевич удостоены Благодарности Президента за многолетний труд, высокий профессионализм, достижение высоких производственных показателей в сфере дорожного строительства.

Старший инспектор дорожно-патрульной службы ГАИ ОВД Слуцкого райисполкома Дмитрий Семибратов удостоен Благодарности Президента за решительные и умелые действия при спасении человеческой жизни.

Представителям Брестской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей объявлена Благодарность Президента за плодотворный труд, высокий профессионализм, активное участие в общественно-политической жизни. В числе награжденных - председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук, заместитель генерального директора по персоналу, социальным вопросам и идеологической работе РУПП "Гранит" Маргарита Сероокая, генеральный директор ОАО "Гомельский домостроительный комбинат" Александр Гончаров, замначальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома Татьяна Кручко, заместитель председателя Мостовского райисполкома Марина Давыдик, главный редактор газеты "Минская правда" Лариса Коршун, начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского облисполкома Александр Ильясевич, председатель Бобруйского городского Совета депутатов Михаил Желудов, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облисполкома Екатерина Музыченко.

Благодарности удостоены также сотрудники Белорусского национального технического университета: замначальника студенческого городка Павел Кот - за плодотворный труд в системе образования, значительный личный вклад в создание качественных условий для обучения студенческой молодежи, а директор Борисовского государственного политехнического колледжа (филиала БНТУ) Владимир Шмаков и замдекана строительного факультета БНТУ Никита Вабищевич - за плодотворную педагогическую деятельность, высокий профессионализм, значительный личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов.

Руководители двух учреждений образования Гродно, средних школ №20 и №27, Наталия Степанова и Николай Солянский удостоены Благодарности Президента за многолетний плодотворный труд в системе образования, высокий профессионализм, значительный личный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения, активную общественно-политическую деятельность.

За высокий профессионализм, значительный личный вклад в оказание медицинской помощи населению, активную общественно-политическую деятельность Благодарность объявлена начальнику главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александру Старовойтову и главному врачу Могилевской поликлиники №3 Светлане Шупиковой. Кроме того, работники предприятий АПК Могилевской области удостоены награды за многолетний плодотворный труд, высокое профессиональное мастерство, значительный личный вклад в развитие сельского хозяйства.-0-

Ордена, медали и почетные звания - наград удостоены более 60 представителей различных отраслей