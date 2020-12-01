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01 декабря 2020, 19:15

Ордена, медали и почетные звания - наград удостоены более 60 представителей различных отраслей

Фото из архива
Фото из архива

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 60 представителей различных сфер деятельности удостоены государственных наград. Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 1 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Ордена, медали и почетные звания присвоены за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, образцовое выполнение служебных обязанностей, значительный личный вклад в обеспечение законности, укрепление правопорядка, предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, оказание высококвалифицированной медицинской помощи и внедрение новых медицинских технологий, заслуги в развитии перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, дорожной отрасли, сферы образования, науки, культуры и искусства.

Орденом Отечества III степени награждены заведующий кафедрой тепловых электрических станций Белорусского национального технического университета Николай Карницкий, заведующий кафедрой лазерной техники и технологии БНТУ Николай Кулешов, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо, генеральный директор Научно-практического центра Национальной академии наук по материаловедению Валерий Федосюк. Заместитель начальника Департамента - начальник управления тылового обеспечения Департамента исполнения наказаний МВД Андрей Дайлида удостоен ордена "За службу Родине" III степени.

Представители Белорусского национального технического университета награждены орденом Почета. В их числе заведующий кафедрой тракторов Владимир Бойков, профессор кафедры конструирования и производства приборов Владимир Минченя и декан архитектурного факультета Армен Сардаров. Заслуги члена Белорусского союза архитекторов Вальмена Аладова отмечены орденом Франциска Скорины.

Ряд сотрудников органов пограничной службы удостоен медали "За отличие в воинской службе". Среди них начальник группы материально-технического обеспечения органов пограничной службы Анатолий Казючиц, начальник отделения боевой и мобилизационной готовности 20-го пограничного отряда пограничной службы Андрей Талако. Заместителю начальника главного управления Государственного пограничного комитета Сергею Лепушенко присуждена медаль "За отличие в охране государственной границы". Медалью "За отличие в охране общественного порядка" награждены старший оперуполномоченный и старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию особо тяжких и тяжких преступлений против личности УВД Гомельского облисполкома Владимир Беловский и Максим Ивончик.

Кроме того, большая группа представителей сфер образования, науки и культуры, дорожной, строительной и промышленной отраслей удостоена медалей "За трудовые заслуги" и Франциска Скорины.

В соответствии с указом почетное звание заслуженного артиста Беларуси присвоено художественному руководителю эстрадного отделения образцово-показательного оркестра ансамбля Института пограничной службы Олегу Семенову. Заслуженным деятелем искусств Беларуси стала преподаватель народного (характерного) и белорусского танца Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа Нина Дьяченко. Генеральный директор государственного научно-производственного объединения "Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника" Николай Казак удостоен почетного звания заслуженного деятеля науки Беларуси.

Заведующему кафедрой машиноведения и деталей машин БНТУ Анатолию Скойбеде присвоено звание "Заслуженный изобретатель Республики Беларусь". Заведующий кафедрой алгебры и методики преподавания математики и заведующий кафедрой общего и русского языкознания Витебского государственного университета имени П.М.Машерова Николай Воробьев и Анна Мезенко удостоены почетного звания "Заслуженный работник образования Республики Беларусь".

Звание заслуженного работника промышленности Беларуси присуждено директору предприятия "Технолит" Александру Бодяко, заслуженного работника сельского хозяйства Беларуси - генеральному директору Витебской бройлерной птицефабрики Анне Норкус. Заместитель генерального прокурора Геннадий Дыско стал заслуженным юристом Беларуси, прокурор Минской области Сергей Хмарук - заслуженным работником органов прокуратуры Беларуси. Начальник управления исполнения приговоров Департамента исполнения наказаний МВД Жанна Батурицкая удостоена почетного звания "Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Беларуси".-0-

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