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01 октября 2021, 15:56

Более 190 женщин Беларуси награждены орденом Матери

Фото из архива
Фото из архива

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №374 о награждении орденом Матери. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

За рождение и воспитание пяти и более детей награды удостоены представительницы различных сфер деятельности. В их числе работницы предприятий промышленной и агропромышленной сфер, строительной отрасли, организаций жилищно-коммунального хозяйства, торговли и связи, учреждений образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры, религиозных объединений, индивидуальные предприниматели и домохозяйки.

Среди награжденных - оператор машинного доения крестьянского (фермерского) хозяйства "Виллия-агро" Кобринского района Ольга Бойко, домохозяйка из деревни Борисово Кобринского района Юлия Козак, санитарка Пружанской центральной районной больницы Ольга Предко, воспитатель Яслей-сада №110 г.Витебска Наталья Буторович, мастер смены хлебобулочного цеха Верхнедвинского производства филиала "Полоцкий хлебозавод" Жанна Лайша, контролер-кассир магазина №187 г.Глубокое Анна Турчинович, музыкальный руководитель Яслей-сада №17 г.Речица Елена Еренкова, работница филиала "Жлобинский хлебозавод" ОАО "Гомельхлебпром" Ольга Коршунова, животновод совхоза "Заря" Лоевского района Алла Прищеп, домохозяйка из г.Волковыск Виктория Маркевич, инспектор отдела кадров Вороновской средней школы Юлия Юрго, полевод Лидского районного сельскохозяйственного унитарного предприятия "Можейково" Ирина Яскель, санитарка Могилевской областной клинической больницы Лилия Зайцева, работница Славгородского районного потребительского общества Надежда Соловарова, продавец Бобруйского филиала ОАО "Могилевсоюзпечать" Диана Щирова, кондуктор автобуса филиала "Автобусный парк №4" ОАО "Минскоблтранс" Марина Мельникова, медсестра Солигорской центральной районной больницы Наталия Сташиц, экономист республиканского дочернего унитарного сельхозпредприятия "Восток" Минского района Марина Шлык.

Всего орденом Матери награждены более 190 жительниц Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Могилевской и Минской областей.-0-

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