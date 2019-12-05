Что Лукашенко записал в актив белорусского парламента за годы независимости страны

5 декабря, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время обращения к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики перечислил основные результаты работы парламента за годы независимости страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что каждый новый созыв народного представительства характеризовался последовательным и ответственным движением по пути прогрессивных преобразований. "Благодаря Национальному собранию в нашем государстве практически с нуля создана вся система законодательства, а это гораздо сложнее, чем построить завод. Для решения новых стратегических задач, стоящих перед страной, депутаты не просто корректировали устаревшие правила и нормы советских времен, но в целом заполняли правовой вакуум", - констатировал Президент.

По его словам, при участии парламента были заложены демократические основы белорусской государственности и гражданского общества в законах, регулирующих деятельность основных политических институтов страны.

Парламентарии утвердили программные документы: Основные направления внутренней и внешней политики и Военную доктрину.

"Новые кодексы, принимаемые в Овальном зале парламента, развивали основные конституционные права граждан. Был принят ряд важных законов, нацеленных на решение вопросов перевода экономики на современные (их называют рыночными) механизмы. В сфере постоянного внимания парламентариев находилась социальная направленность республиканского бюджета и ежегодных законов о его исполнении", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко обратил внимание на важную роль в повышении качества жизни граждан, которую сыграло принятие законов, направленных на введение минимальных социальных стандартов, разрешение демографических и экологических проблем, преодоление последствий чернобыльской катастрофы.

"Принятый депутатским корпусом закон о международных договорах не только обеспечил продвижение национальных интересов на международной арене, но и создал условия для защиты прав белорусских граждан за пределами страны", - подчеркнул Президент.

За время своей деятельности белорусский парламент принял более 2 тыс. законов, из которых около 300 - результат труда завершающего свою работу депутатского корпуса.

Глава государства убежден, что во многом благодаря деятельности депутатов и сенаторов белорусский парламент стал узнаваем и имеет авторитет. "Минск впервые стал важной площадкой для проведения мероприятий международного уровня, в числе которых сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентской ассамблеи Центральноевропейской инициативы, заседание Бюро Конференции региональных и местных органов власти "Восточного партнерства", - перечислили он. - Продвижению Минска как авторитетной международной площадки способствовало и проведение в белорусской столице весной 2019 года международной конференции Группы поддержки Шелкового пути Парламентской ассамблеи ОБСЕ".

Международно-договорная база белорусского парламента пополнилась новыми документами о двустороннем сотрудничестве с парламентами 16 иностранных государств. "Большую роль парламентарии сыграли в формировании правовой базы Евразийского экономического союза, сосредоточив усилия на защите отечественных производителей и продвижении национальных интересов на рынках наших соседей", - продолжил Президент.

Позитивно были восприняты предпринимателями и бизнес-сообществом решения по раскрепощению деловой инициативы и смягчение ответственности за правонарушения в сфере предпринимательской деятельности. Широкий общественный резонанс получило проведение парламентских слушаний на тему "Правовые и практические аспекты улучшения инвестиционного климата в Республике Беларусь".

Особого внимания, по мнению Александра Лукашенко, заслуживает работа парламента шестого созыва с молодежью. Подготовлен проект положения о Молодежном совете при Национальном собрании, создана Молодежная палата при Парламентском собрании Союза Беларуси и России. Сформированы молодежные парламенты при областных Советах депутатов.

"Все достижения и высокие результаты деятельности депутатского корпуса стали возможны прежде всего благодаря отсутствию политических разногласий и настроенности парламентариев на конструктивное сотрудничество с другими ветвями власти, - подчеркнул Президент. - Национальное собрание всегда выстраивало свою работу таким образом, что принимаемые законопроекты действительно отвечали интересам общества и государства. Убежден, новоизбранные депутаты сохранят преемственность продуктивного и актуального законотворчества".-0-